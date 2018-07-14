Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>'Cedric' olacaktı asker oldu

    'Cedric' olacaktı asker oldu

    Hürriyet Haber
    14.07.2018 - 20:00 | Son Güncelleme:

    Bursa'da yaşayan 24 yaşındaki Ercan Şentürk arkadaşları tarafından çizgi film karakteri Cedric'e benzetilince ismini de karakter ile aynı yapmak için mahkemeye başvurdu. Kimlik bilgileri kontrol edilen Şentürk'ün asker kaçağı olduğu tespit edilince askerlik şubesine teslim edildi.

    Bursa'da yaşayan Ercan Şentürk arkadaşları ve yakın çevresi tarafından Belçikalı karikatürist Raoul Cauvin tarafından yazılmış ve Laudec tarafından çizgiye aktarılmış bir çizgi dizi karakteri olan Cedric'e benzetilince isim değişikliği için kolları sıvadı. Bursa 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne isim değişikliği talebi ile başvuran Şentürk'ün almak istediği isim adliye personelini hayrete düşürdü.

    Ercan ismini Cedric olarak değiştirmek isteyen gencin dava açma talebi kabul edildi ve işlemleri yapılmak üzere kimlik bilgileri istendi. Şentürk'ün Ulusal Yargı Ağı ve Bilişim Sistemleri (UYAP) üzerinden yapılan kimlik sorgusunda asker kaçağı olduğu fark edildi. Adliye koruma büro amirliğine konuyla ilgili bilgi verilmesiyle mahkemeden alınan Şentürk askerlik şubesine teslim edildi.

    Şentürk'ün isim değişikliği talebi ile açmak istediği davanın ilk celsesi 12 Temmuz Perşembe günü görüldü. Mahkemeye katılmayan Şentürk'ün yapılacak ikinci celseye katılmaması durumunda isim değişikliği için yatırdığı harç artacak ve üçüncü celseye de katılmadığı takdirde dosyası kapanacak.

    Etiketler: Cedri
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri