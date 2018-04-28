ÇAYKUR Genel Müdürü bu sözlerle istifa etti

ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Sütlüoğlu'nun şu ifadelerine yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği üzerine 26 Nisan tarihi itibarıyla ÇAYKUR Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinden istifa ettiğimi kamuoyu ile paylaşmak istiyorum. Önümüzdeki seçimlerin ülkemize, insanlık alemine hayırlar ve güzellikler getirmesini Cenabı Hak'tan niyaz ediyorum."

Öte yandan, İmdat Sütlüoğlu'nun yerine vekaleten Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Ziya Alim'in atandığı öğrenildi.

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