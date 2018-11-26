Caydırıcılık için tazminat arttırıldı
Erzurum Aşkale’de, baraj içerisinde devrilen elektrik direğini tamir için giderken bindikleri deniz bisikletinin devrilmesi sonucu ölen 5 işçiden Ahmet Sait Turan ile Şahin Baykal’ın anne ve babalarına ödenen 65’er bin liralık manevi tazminat, az bulundu. Yargıtay 21’inci Hukuk Dairesi, caydırıcılık için tazminatın arttırılmasını istedi. Anne ve babalara ödenen tazminat 95’er bin liraya çıkarıldı.
YARGITAY KARARI BOZDU
Aşkale’de Karasu HES içerisindeki elektrik nakil hattı 3 Nisan 2012’de devrilince onarım için bindikleri deniz bisikletinin batmasıyla beş işçi boğularak ve donarak ölmüştü. Aşkale Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 16 Mart 2016’da verdiği ilk kararda, Sait Turan’ın ölümünden ötürü, tekniker olarak çalıştığı Temel Elektrik ve asıl işveren Aras EDAŞ ile AXA Sigorta’nın yüzde 90 kusurlu olduğu belirtildi. Anne Esma’ya 35 bin, baba Bilal’e 30 bin, beş kardeşe 15’er bin olmak üzere 140 bin TL tazminata karar verildi. Karar, Yargıtay 21’inci Hukuk Dairesi’nce 20 Mart 2018’de bozuldu. Kararda, ölenin yakınlarına verilecek tutarın adalete uygun olması gerektiği vurgulanarak, “Olayın işverenin işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerini yeterince alınmamasından kaynaklandığı gözetilerek, tatmin duygusunun yanında caydırıcılık uyandıran oranda tazminat takdir edilmesi gerektiği ortadadır” denildi.
‘SOMA’DAKİYLE UÇURUM VAR’
Aşkale Asliye Hukuk Mahkemesi, 12 Eylül 2018’de bozma kararına uydu. Anne Esma’ya 50, baba Bilal’e 45 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verildi. Baba Bilal Turan, kararın kendilerini sevindirmediğini ve acılarına acı kattığını belirterek, “Devlet dağda PKK’yı alıyor, Aşkale’de beş çocuğu alamadı. Garibanız diye ilgilenmediler. Bu çocukların bu kadar mı değeri vardı?” dedi. Dün Aşkale Asliye Hukuk Mahkemesi’nde, ölen Şahin Baykal’ın anne ve babasına ödenecek tazminat da 95 bin TL’ye yükseltildi. Baba Ahmet Baykal, “Soma’daki tazminatla arasında uçurum var. İnsana ne kadar değer verildiğini gösteriyor” diye tepki gösterdi.
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