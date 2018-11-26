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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İsmail SAYMAZ
26.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Caydırıcılık için tazminat arttırıldı

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
Caydırıcılık için tazminat arttırıldı

Erzurum Aşkale’de, baraj içerisinde devrilen elektrik direğini tamir için giderken bindikleri deniz bisikletinin devrilmesi sonucu ölen 5 işçiden Ahmet Sait Turan ile Şahin Baykal’ın anne ve babalarına ödenen 65’er bin liralık manevi tazminat, az bulundu. Yargıtay 21’inci Hukuk Dairesi, caydırıcılık için tazminatın arttırılmasını istedi. Anne ve babalara ödenen tazminat 95’er bin liraya çıkarıldı.

YARGITAY KARARI BOZDU

Aşkale’de Karasu HES içerisindeki elektrik nakil hattı 3 Nisan 2012’de devrilince onarım için bindikleri deniz bisikletinin batmasıyla beş işçi boğularak ve donarak ölmüştü. Aşkale Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 16 Mart 2016’da verdiği ilk kararda, Sait Turan’ın ölümünden ötürü, tekniker olarak çalıştığı Temel Elektrik ve asıl işveren Aras EDAŞ ile AXA Sigorta’nın yüzde 90 kusurlu olduğu belirtildi. Anne Esma’ya 35 bin, baba Bilal’e 30 bin, beş kardeşe 15’er bin olmak üzere 140 bin TL tazminata karar verildi. Karar, Yargıtay 21’inci Hukuk Dairesi’nce 20 Mart 2018’de bozuldu. Kararda, ölenin yakınlarına verilecek tutarın adalete uygun olması gerektiği vurgulanarak, “Olayın işverenin işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerini yeterince alınmamasından kaynaklandığı gözetilerek, tatmin duygusunun yanında caydırıcılık uyandıran oranda tazminat takdir edilmesi gerektiği ortadadır” denildi.

‘SOMA’DAKİYLE UÇURUM VAR’

Aşkale Asliye Hukuk Mahkemesi, 12 Eylül 2018’de bozma kararına uydu. Anne Esma’ya 50, baba Bilal’e 45 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verildi. Baba Bilal Turan, kararın kendilerini sevindirmediğini ve acılarına acı kattığını belirterek, “Devlet dağda PKK’yı alıyor, Aşkale’de beş çocuğu alamadı. Garibanız diye ilgilenmediler. Bu çocukların bu kadar mı değeri vardı?” dedi. Dün Aşkale Asliye Hukuk Mahkemesi’nde, ölen Şahin Baykal’ın anne ve babasına ödenecek tazminat da 95 bin TL’ye yükseltildi. Baba Ahmet Baykal, “Soma’daki tazminatla arasında uçurum var. İnsana ne kadar değer verildiğini gösteriyor” diye tepki gösterdi. 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (25.11.2018)-2
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İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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