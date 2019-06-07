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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
07.06.2019 - 11:34, Son Güncelleme:

Çaya uçan otomobildeki 3 kişi ölümden döndü

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Çaya uçan otomobildeki 3 kişi ölümden döndü

ERZURUM'un Uzundere ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, Tortum Şelalesi gölünü besleyen çaya uçtu. Büyük bölümü suya gömülen otomobildeki 3 kişi, kendi çabalarıyla araçtan çıkıp, yüzerek kıyıya ulaştı. Kazazedeler yaşadıkları şoku uzun süre üzerilerinden atamadı.

Kaza dün saat 21.30 sıralarında Erzurum'un Uzundere ilçesinin Gölbaşı mevkiinde meydana geldi. Artvin yönüne giden Emin Turan, yönetimindeki 34 AF 3777 plakalı otomobilin direksiyonunu, aniden önünde duran başka bir otomobile çarpmamak için sağa doğru çevirdi. Yol kenarındaki mıcıra kapılan araç, sürücünün kontrolünden çıkıp, Tortum Şelalesi gölünü besleyen çaya uçtu. Giderek suya batan otomobildeki 3 kişi, kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı. Çayın akıntısına kapılmamak için büyük mücadele veren 3 kişi, yüzerek karşı kıyıya ulaştı.

Görgü tanıklarının bilgi vermesi üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yolun karşı tarafında uzun bir süre mahsur kalan kazazedeler, traktörle yanlarına gidilerek kurtarıldı. Yaklaşık 8 metre havalanarak suya uçan otomobil, kazadan 2 saat sonra Uzundere Belediyesi'ne ait iş makinesi ile sudan çıkarıldı. Olay yerine gelen Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak, kurtarma çalışmalarını izleyip kazazedelere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

 

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