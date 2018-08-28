Ã‡ay iÃ§erken bir anda fenalaÅŸtÄ±

Çay içerken bir anda fenalaÅŸtÄ±
ANTALYAâ€™nÄ±n Manavgat ilÃ§esinde 5 yÄ±ldÄ±zlÄ± bir otelin mutfaÄŸÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan GÃ¼lizar Karaman (52) Ã§ay molasÄ±nda kalp krizi sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.Â
Manavgatâ€™Ä±n Evrenseki Mahallesiâ€™ndeki 5 yÄ±ldÄ±zlÄ± bir otelin mutfak bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Ã§alÄ±ÅŸan GÃ¼lizar Karaman, dÃ¼n saat 10.00 sÄ±ralarÄ±nda arkadaÅŸlarÄ±yla birlikte Ã§ay molasÄ±na Ã§Ä±ktÄ±. Hem dinlenen hem de Ã§ay iÃ§en GÃ¼lizar Karaman bir anda fenalaÅŸtÄ±. Karamanâ€™a ilk mÃ¼dahaleyi yapan arkadaÅŸlarÄ± bir yandan da saÄŸlÄ±k ekiplerine haber verdi.Â
Otele gelen saÄŸlÄ±k ekibi tarafÄ±ndan kalp krizi geÃ§irdiÄŸi belirlenen ve ilk mÃ¼dahalenin ardÄ±ndan Ã¶zel bir hastaneye gÃ¶tÃ¼rÃ¼len GÃ¼lizar Karaman kurtarÄ±lamadÄ±. GÃ¼lizar Karamanâ€™Ä±n cenazesi savcÄ±nÄ±n incelemesinin ardÄ±ndan kesin Ã¶lÃ¼m sebebinin belirlenmesi amacÄ±yla Antalya Adli TÄ±p Kurumuâ€™na sevk edildi. Evli ve 3 kÄ±z Ã§ocuÄŸu olan GÃ¼lizar Karamanâ€™Ä±n Manavgatâ€™ta Ã§eÅŸitli otellerde mutfak ve bulaÅŸÄ±khane bÃ¶lÃ¼mlerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.
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