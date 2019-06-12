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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.06.2019 - 14:26, Son Güncelleme:

O katil yakalandı! Pişkin sözler: Haberlerde izlemiştim...

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BURSA'da çay bahçesinde oturan Mülayim Hastürk'ün sırtına isabet ederek, ölümüne neden olan merminin ateşlendiği tabancayı kullanan şüpheli, lazer teknolojisiyle tespit edildi. Olay yerine 1 kilometre mesafedeki evinin bahçesinde havaya ateş ettiği ortaya çıkan O.K., düzenlenen operasyonla yakalandı. O.K.'nin Eren Barış Yüksel isimli genci de yürüdüğü sırada bacağından vurarak, yaraladığı ortaya çıktı.

Olay, cuma günü Bursa'nın Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla çay bahçesinde oturarak, eşi ve oğlunu bekleyen Mülayim Hastürk'ün (47), sırtına mermi isabet etti. Ağır yaralanan Hastürk, Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bursa'da maganda dehşeti
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LAZER TEKNOLOJİSİ İLE ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın ardından soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, aynı dakikalarda Heykel Atatürk Caddesi'nde yürüyen Eren Barış Yüksel'in (17) de bacağına isabet eden mermiyle yaralandığını belirledi. Polis, iki olay yeri arasındaki mesafenin kısa oluşu ile aynı çaptaki 2 merminin de belli mesafeden sonra yavaşlayan 'yorgun mermi' olmasını dikkate alarak, araştırmalarını bu yöne kaydırdı. 300 şüpheliyi sorgulayan, 108 güvenlik kamerasına ait görüntüleri inceleyen ve 2 olay yerinde de lazer teknolojisiyle açı çalışması yapan ekipler, silahın ateşlendiği yerin, 1 kilometre mesafedeki Mollaarap Mahallesi olduğunu ortaya çıkardı. Polis, mahallede de lazer teknolojisi kullanarak, atış yapılan yerin O.K. isimli şahsa ait ev olduğunu belirledi. Bu bölgede boş kovanlar bulan polis parmak izi karşılaştırması ile tabancayı ateşleyenin O.K. olduğunu saptadı.

O.K. ile olay sırasında beraberinde bulunan U.E. ve S.C. gözaltına alındı.   evinde bulunan tabancaya el konulan O.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2 arkadaşı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

'BİRİNE İSABET EDECEĞİ AKLIMA GELMEZDİ' 

Şüpheli O.K.'nin ifadesinde ''Evimizin bahçesinden havaya ateş ediyorduk. Üç, dört el ateş ettikten sonra eve girdik. Birine isabet edeceği aklıma gelmezdi. Bir kişinin maganda kurşunuyla öldüğünü haberlerde izlemiştim. Ama benim yaptığım aklıma gelmedi'' dediği öğrenildi.

O katil yakalandı Pişkin sözler: Haberlerde izlemiştim...


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