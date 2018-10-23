‘Çavvv’ diye bir ses duydum!
Otokar’ın Yönetim Kurulu Başkanvekili Halil İbrahim Ünver’in (68) yaşamını yitirdiği 6 Eylül’de Bostancı açıklarında denize çakılan helikopterin pilotu İsmet Özgür’ün soruşturma kapsamında verdiği ifadesi ortaya çıktı:
“Kalkıştan yaklaşık 7-8 dakika sonra birden ‘çavvv’ diye bir ses duydum. 34 yıllık pilotum, hiç böyle bir ses duymamıştım. Helikopterin göstergelerinde herhangi bir arıza yoktu. Çıkan sesle aniden alçaldık. Olay günü hava düzeldikten sonra kalkış yaptık.” Özgür’ün avukatı öngörülemeyecek bir kaza olduğunu belirterek takipsizlik kararı verilmesini talep etti.
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