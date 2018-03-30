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    Çavuşoğlu’ndan flaş sözler! ‘Teröristlerin tarafındalar…’

    Hürriyet Haber
    30.03.2018 - 12:44 | Son Güncelleme:

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Fransa’ya yönelik sert sözler geldi. Çavuşoğlu Fransa’nın “arabuluculuk” önerisi ile ilgili “Sen kimsin arabuluculuk yapacaksın? Bir terör örgütüyle Türkiye arasında arabuluculuk yapma cürretini nerden buluyorsun?” dedi.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamalarında şunları söyledi:

    Bugün Fransa Dışişleri Bakanı'na söyledim. Bir terör örgütünün en üst düzeyde karşılanması, Fransa'nın çifte standart içerisinde olduğunun göstergesidir. Fransa'ya terör saldırısında bulunan kişileri, Cumhurbaşkanımız Ankara'da ağırlasa Fransa ne düşünür?

    YPG ve PKK, Türkiye'de 40 bin kişinin ölümüne neden olmuştur. İki örgüt arasında bir fark yoktur. Bunu da Fransa çok iyi biliyor ama dürüst değiller. Fransa'nın bizimle, teröristler arasında arabuluculuk yapma önerisi kabul edilemez bir öneridir.

    Bu Fransa'nın ben her konuda bir rol alayım çabasıdır. Sonuçta bir netice almak değil de, ben de varım deme çabası. Sen kimsin arabuluculuk yapacaksın? Bir terör örgütüyle Türkiye arasında arabuluculuk yapma cürretini nerden buluyorsun?

    Bir konuda arabuluculuk yapmak için dürüst ve tarafsız olması lazım. Fransa zaten teröristlerin tarafında. Suriye'de işbirliği yapabilmek için samimi ve dürüst olacaksın ve belli prensiplerde anlaşacağız. Bir, YPG ve PKK aynı terör örgütüdür. İki, YPG'nin amacı Suriye'yi bölmektir. Üç, YPG/PKK bugüne kadar birçok Suriyeliyi sürgüne göndermiştir. Dördüncüsü, YPG/PKK ile mücadele bizim için hayati bir durumdur. Ukrayna da terör örgütleriyle mücadele eder, hakkıdır. Türkiye de mücadele eder.

    İkide bir kanton kelimesi, Afrin kantonu. Bu Birleşmiş Milletler kararlarına aykırıdır. Korsika'ya kanton diyebiliyor musun? Fransa objektifliğini yitirmiştir. Gerçekleri bilmesine rağmen, farklı bir yol tercih etmeye başlamıştır. Fransa'nın bugün ve dünkü birbiriyle çelişen açıklamaları biz ciddiye almıyoruz.

    Trump'ın açıklamasına gelirsek, Trump daha önce bize de Suriye'den çekilmek istediğini söylemişti. Bunun münferit bir açıklama olduğunu görüyoruz. ABD'nin gerçek niyetini bugün Washington'daki çalışma grubu toplantısında anlayabiliriz. Bugün komisyonlarımız, çalışma gruplarımız bir araya gelecek. Bu toplantılarda niyetlerini öğrenmiş olur.

    Etiketler: terörist , gündem
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