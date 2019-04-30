Çavuşoğlu’ndan FETÖ okulları bilançosu: 75 ülkede halen faal
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, aralarında Maldivler, Azerbaycan ve Rusya’nın da olduğu 22 ülkede FETÖ iltisaklı okul ve dil kursunun faaliyetlerinin sonlandırıldığını belirterek, “75 ülkede FETÖ iltisaklı olduğu değerlendirilen okulların bir kısmı halen faaldir” dedi.
MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, bir önergeyle Çavuşoğlu’na, “FETÖ konusunda uyarıcı nitelikte bütün dünya devletleri nezdinde yürütülen temaslar sonucunda kapanan veya Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne devredilen eğitim kurumlarının bulundukları ülkeler ve adları nelerdir? Halen FETÖ’ce yönetilen okulların bulundukları ülkeler ve adları nelerdir” sorularını yöneltti. Kalyoncu’nun önergesini yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, şu bilgileri verdi:
“Yurtdışındaki FETÖ iltisaklı okullarla ilgili olarak Türkiye Maarif Vakfı tarafından Bakanlığımız eşgüdümüyle yürütülen çalışmalar sonucunda; 22 ülkede FETÖ iltisaklı okul ve dil kursunun faaliyetleri sonlandırılmıştır. (Rusya, Azerbaycan, Türkmenistan, Tacikistan, Özbekistan, Gambiya, Libya, Ürdün, Dominik Cumhuriyeti, Haiti, Ruanda, Kuveyt, Fas, Tunus, Karadağ, Maldivler, Madagaskar, Fildişi Sahilleri, Sırbistan, Senegal, Venezuela ve Umman).
18 ülkede (Gine, Somali, Nijer, Sudan, Kongo Cumhuriyeti, Moritanya, Mali, Çad, Senegal, Tunus, Gabon, Kamerun, Fildişi Sahili, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Venezuela, Pakistan ve Afganistan) FETÖ iltisaklı okullar Türkiye Maarif Vakfı tarafından devralınmıştır.
KAPATMA GİRİŞİMLERİ
75 ülkede (Almanya, ABD, Angola, Arjantin, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Bangladeş, Belçika, Benin, Birleşik Krallık, Bosna Hersek, Brezilya, Bulgaristan, Burkina Faso, Cezayir, Çekya, Çin, Danimarka, Endonezya, Etiyopya, Filipinler, Fransa, Gana, Gine Bissau, Güney Afrika, Gürcistan, Hindistan, Hırvatistan, Hollanda, Irak, İspanya, İsveç, Japonya, Kanada, Kazakistan, Kenya, Kırgızistan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kore, Kosova, Laos, Letonya, Liberya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Makedonya, Malavi, Malezya, Meksika, Mısır, Moğolistan, Moldova, Mozambik, Myanmar, Nijerya, Norveç, Orta Afrika, Papua Yeni Gine, Peru, Polonya, Romanya, Slovakya, Sri Lanka, Tanzanya, Tayland, Togo, Uganda, Ukrayna, Vietnam, Yemen, Yeni Zelanda, Yunanistan, Zambiya) FETÖ iltisaklı olduğu değerlendirilen okulların bir kısmı halen faaldir.”
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