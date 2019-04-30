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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Umut ERDEM / ANKARA
30.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Çavuşoğlu’ndan FETÖ okulları bilançosu: 75 ülkede halen faal

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Çavuşoğlu’ndan FETÖ okulları bilançosu: 75 ülkede halen faal

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, aralarında Maldivler, Azerbaycan ve Rusya’nın da olduğu 22 ülkede FETÖ iltisaklı okul ve dil kursunun faaliyetlerinin sonlandırıldığını belirterek, “75 ülkede FETÖ iltisaklı olduğu değerlendirilen okulların bir kısmı halen faaldir” dedi.

MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, bir önergeyle Çavuşoğlu’na, “FETÖ konusunda uyarıcı nitelikte bütün dünya devletleri nezdinde yürütülen temaslar sonucunda kapanan veya Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne devredilen eğitim kurumlarının bulundukları ülkeler ve adları nelerdir? Halen FETÖ’ce yönetilen okulların bulundukları ülkeler ve adları nelerdir” sorularını yöneltti. Kalyoncu’nun önergesini yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, şu bilgileri verdi:

“Yurtdışındaki FETÖ iltisaklı okullarla ilgili olarak Türkiye Maarif Vakfı tarafından Bakanlığımız eşgüdümüyle yürütülen çalışmalar sonucunda; 22 ülkede FETÖ iltisaklı okul ve dil kursunun faaliyetleri sonlandırılmıştır. (Rusya, Azerbaycan, Türkmenistan, Tacikistan, Özbekistan, Gambiya, Libya, Ürdün, Dominik Cumhuriyeti, Haiti, Ruanda, Kuveyt, Fas, Tunus, Karadağ, Maldivler, Madagaskar, Fildişi Sahilleri, Sırbistan, Senegal, Venezuela ve Umman).

18 ülkede (Gine, Somali, Nijer, Sudan, Kongo Cumhuriyeti, Moritanya, Mali, Çad, Senegal, Tunus, Gabon, Kamerun, Fildişi Sahili, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Venezuela, Pakistan ve Afganistan) FETÖ iltisaklı okullar Türkiye Maarif Vakfı tarafından devralınmıştır.

KAPATMA GİRİŞİMLERİ

75 ülkede (Almanya, ABD, Angola, Arjantin, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Bangladeş, Belçika, Benin, Birleşik Krallık, Bosna Hersek, Brezilya, Bulgaristan, Burkina Faso, Cezayir, Çekya, Çin, Danimarka, Endonezya, Etiyopya, Filipinler, Fransa, Gana, Gine Bissau, Güney Afrika, Gürcistan, Hindistan, Hırvatistan, Hollanda, Irak, İspanya, İsveç, Japonya, Kanada, Kazakistan, Kenya, Kırgızistan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kore, Kosova, Laos, Letonya, Liberya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Makedonya, Malavi, Malezya, Meksika, Mısır, Moğolistan, Moldova, Mozambik, Myanmar, Nijerya, Norveç, Orta Afrika, Papua Yeni Gine, Peru, Polonya, Romanya, Slovakya, Sri Lanka, Tanzanya, Tayland, Togo, Uganda, Ukrayna, Vietnam, Yemen, Yeni Zelanda, Yunanistan, Zambiya) FETÖ iltisaklı olduğu değerlendirilen okulların bir kısmı halen faaldir.” 

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