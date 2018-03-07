Çavuşoğlu'ndan Almanya'ya 'seyahat' uyarısı

YENİ HÜKÜMET: “Almanya’da yeni hükümetin kurulma kararı bütün Avrupa için oldukça önemli çünkü Almanya’nın Avrupa Birliği ve üye ülkelerin Almanya’ya verdiği önemi gösteriyor. Almanya ve Türkiye’nin ikili ilişkileri oldukça iyi ve yeni hükümet kurulmasıyla aradaki ivmeyi nasıl güçlendiririz, yeni sayfaları nasıl açarız, bunları mevkidaşım ile konuşacağız.



AB’NİN BALKAN GENİŞLEMESİ: Balkanların istikrarı hepimiz için önemli. Bu bölgenin ekonomik kalkınması önemlidir ve biz burada birbirimizi rakip olarak görmüyoruz. Bizim bölgemizde Avrupa’yı sonuçlarıyla doğrudan etkileyen sorunların çözümü konusunda da Almanya ile yakın işbirliği içinde olduk.



BMGK’NIN SURİYE’DE ATEŞKES KARARI: Özellikle Doğu Guta’da yapılanlar ihlaldir. Soçi ve özellikle Cenevre süreçleriyle çözüme ulaşmak istiyoruz. BMGK kararı terörle mücadeleyi kapsamıyor. Biz doğuda PKK ve YPG’ye karşı bir mücadele veriyoruz ve PKK da Almanya’nın terör grupları listesinde yer alıyor. Şu ana kadar hiçbir sivil hayatını kaybetmedi. Çıkan haberler de tamamen kara propagandadır. Suriye’nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği çok önemlidir ve Almanya da bizimle hemfikir.



SEYAHAT UYARISI GÖZDEN GEÇİRİLMELİ: Bu sene rezervasyonlara baktığımızda Almanya’dan Türkiye’ye gelen turist sayısında yüzde 80’lik bir artış gözlemlendi. Darbe ve terör saldırıları sebepleriyle 2016 ve 2017 yıllarında Türkiye’ye Almanya’dan çok az turist geldi. Fakat artık Türkiye’de normalleşme süreci başlıyor. Aldığımız tedbirler sayesinde terör saldırıları oldukça azaldı. Almanya’nın vatandaşlarına yaptığı seyahat uyarısını tekrar gözden geçirmesi gerekiyor. Yapılan son uyarı, Türkiye’nin gerçeklerini ve ikili ilişkilerin seviyesini yansıtmıyor.”



‘OHAL’ VURGUSU

Türkiye’ye yapılan seyahat uyarısıyla ilgili konuşan Gabriel de “Uyarı, Türkiye’deki terör saldırıları ve tutukluluk sayısı nedeniyle, hem Türk hem Alman vatandaşları için yapıldı. Bu konu tabii ki gündemimizde olacak ve Türkiye’nin OHAL’i sona erdirmesini umuyoruz” dedi.





GAZETECİYE YARDIM:Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Alman Bakan Sigmar Gabriel, Berlin’de toplantılarını takip eden gazetecilerden birinin merdivende düşmesi üzerine kalkması için yardımcı oldular.