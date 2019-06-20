Çavuşoğlu’ndan Akdeniz mesajı: Paylaşmayı öğrenirsek siyasi çözüm de gelir

Akdeniz Parlamenter Asamblesi’nin (AKDENİZ-PA) dün Meclis’te başlayan “Nüfus Hareketleri ile Güvenlik Arasındaki İlişki” temalı toplantısının açılışında konuşan Çavuşoğlu, toplantıda Güney Kıbrıs Rum Kesiminden milletvekilleriyle tanıştığını söyledi. Kıbrıs’ta iki tarafın siyasi eşitliğine dayanmayan bir çözümün kalıcı olmayacağına dikkat çeken Çavuşoğlu, “İki tarafın siyasi eşitliğine dayanan ve Kıbrıs Türk halkının haklarını garanti altın alan bir çözüm için çaba sarf ediyoruz” dedi. Daha önceki çabaların çözüm getirmediğini belirten Çavuşoğlu, neyin müzakere edileceğini KKTC, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan, İngiltere ile gayri resmi olarak görüştüklerini kaydederek şöyle konuştu:

KIBRIS TÜRKLERİNİN HAKLARI

“Akdeniz etrafında doğal kaynakların paylaşılması konusu da bugün en önemli konulardan bir tanesi. Biz Kıbrıs etrafında ve Akdeniz’deki doğal kaynakları, birbirimizi ayrıştırıcı unsurlar olarak görmüyoruz. Tam tersi birlikte paylaşarak Doğu Akdeniz’in ve Kıbrıs’ın refahını ve istikrarını güçlendirmek istiyoruz. İstediğimiz tek bir şey var; Rum tarafı, Yunanistan, AB, herkesin kabul ettiği Kıbrıs Türklerinin haklarının da garanti altına alınması. Çok mu fazla şey isteniyor? Bu kadar basit. Paylaşmayı öğreneceğiz. Hukuka riayet ederek paylaşmayı öğrendiğimiz zaman siyasi çözüm de gelir, zenginliklerin paylaşılması konusunda da hiçbir sorun yaşanmaz.”

ŞENTOP: ÖLDÜRMEYECEĞİZ SÖMÜRMEYECEĞİZ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Akdeniz Parlamenter Asamblesi’nin (Akdeniz-PA) Meclis’te yapılan “Nüfus Hareketleri ile Güvenlik Arasındaki İlişki” başlıklı toplantısının açılış konuşmasında şu masajları verdi: “Bazı insanlar zayıflamak için önemli harcamalar yaparken, onların yaptığı bu harcamalarla dünyanın başka coğrafyalarında insanların açlıktan ölmekten kurtarılması söz konusu. Ekonomik anlamda böyle garip bir dengesizliğin ortaya çıktığı bir dünyada yaşıyoruz. Bu güvenlik sorunu, insanların kendi doğdukları, büyüdükleri, yaşadıkları coğrafyada gerek can güvenliği, gerek asgari ekonomik standartların bulunmaması nedeniyle ortaya çıkan güvenlik sorunu nüfus hareketlerine yol açıyor, göçleri tetikliyor, insanları göçe zorluyor.

İnsani yaşam şartlarının, dünyanın her yerinde, her insan için sağlanması lazım. Dünyada doğal denge var, bütün insanları asgari, ekonomik şartlarda yaşatabilecek bir denge, az veya çok. Bu doğal dengeyi; barışı bozduğumuz gibi biz bozuyoruz. Obezite yaşayan, sağlık sorunları yaşayanlar gibi obez ekonomilerle, obez refahla yaşayan insanlar var. Bunların bu yaşam standartları başka insanları açlığa maruz kalmasıyla sağlanmış, başka ülkelerin ekonomik imkânlarının sömürülmesiyle sağlanmış bir ekonomik obezite. Öldürmeyeceğiz, sömürmeyeceğiz. Bütün insanlık için dünya güvenilir olursa, asgari refah şartları sağlanırsa nüfus hareketleri de doğal dengesi içerisinde gelişecektir.”