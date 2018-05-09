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    Çavuşoğlu’ndan ABD’ye: Arkasında durmalı

    ANKARA
    09.05.2018 - 21:22 | Son Güncelleme:

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin İran ile nükleer anlaşmadan çekilme kararına ilişkin, “Devletler imzaladıkları anlaşmaların arkasında durmalı. O zaman tüm geçmişteki uluslararası anlaşmalar hepsi bir gün ve aniden yok sayılabilir” dedi.

    Litvanyalı mevkidaşı Linas Linkevicius yaptıkları görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu şunları söyledi:

    ABD’NİN NÜKLEER KARARI
    “ABD’nin bu kararı talihsiz bir adım olmuştur. Farklı sebeplerden dolayı talihsiz olmuştur; birincisi devletlerde devamlılık vardır. Brezilya ve Türkiye, İran’ı bir anlaşma imzalaması için ikna etti, o zaman ABD ve bazı ülkeler buna karşı çıktı. Daha sonra kendileri müzakere ettiler ve sonuçta bir anlaşma imzalandı. Dolayısıyla devletler imzaladıkları anlaşmaların arkasında durmalı. ‘Önceki yönetim imzaladı, ben bunun arkasında durmam’ olmaz. O zaman tüm geçmişteki uluslararası anlaşmalar hepsi bir gün ve aniden yok sayılabilir. Nükleer anlaşma sadece İran ile ABD arasında imzalanmadı, AB ve başka ülkele de dahil oldu. Netice itibarıyla ABD’nin tek başına bu kararı alması doğru bir adım değil. Diğer ülkeler yaptıkları açıklamalarla, liderlerin yaptığı ortak açıklamalarla bu anlaşmaya bağlı kalacakların söylediler, şimdi tam bir kaos oldu.

    ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIRIZ
    Anlaşmanını imzalanması yetmez. İran’ın atması gereken adımlar var. Ambargoların kaldırılması gibi süreçlerin denetlenebilir, şeffaf bir süreç olması gerekiyor. Biz başından beri bunu söylüyoruz. Biz Türkiye olarak nükleer silahlara karşıyız ama hepsine karşıyız sadece bir ülkenin elindeki nükleer silahlar ya da geliştirebileceği nükleer silaha değil. Tüm bölgemizdeki ve dünyadaki nükleer silahlara karşıyız. Umarım bu belirsizlik, bu kaos bir an önce atlatılır. Biz her zaman olduğu gibi burada yine ortak bir aklın oluşması için üzerimize düşeni yapmaya hazırız.”

     

     

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    Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu , gündem
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