DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n (FETÃ–) diÄŸer Ã¼lkelerdeki faaliyetlerine iliÅŸkin, "Darbe giriÅŸiminden sonra faal olduklarÄ± Ã¼lke sayÄ±sÄ± hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde azalÄ±yor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ birÃ§ok Ã¼lke bunlarÄ±n nasÄ±l tehlikeli bir Ã¶rgÃ¼t olduÄŸunu gÃ¶rdÃ¼." dedi.

Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Kosova'ya dÃ¼zenlediÄŸi resmi ziyaretin ikinci duraÄŸÄ± Prizren'de TÃ¼rk toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi.Â Â Â Â Â Â Â Â Â

GÃ¶rÃ¼ÅŸmeye, Kosova Kamu YÃ¶netimi BakanÄ± Mahir YaÄŸcÄ±lar'Ä±n yanÄ± sÄ±ra TÃ¼rkiye'nin PriÅŸtine BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi KÄ±vÄ±lcÄ±m KÄ±lÄ±Ã§ ve Prizren BaÅŸkonsolosu Eylem Altunya da katÄ±ldÄ±. TÃ¼rk toplumunun sorunlarÄ± ve Ã¶nerilerini dinleyen Ã‡avuÅŸoÄŸlu bir de konuÅŸma yaptÄ±. Â Â Â Â Â

Ã‡avuÅŸoÄŸlu, sadece iÅŸ dÃ¼nyasÄ±nÄ±n deÄŸil, devlet kurumlarÄ±nÄ±n da Ã¼lkedeki faaliyetlerinin daha etkin olduÄŸuna dikkati Ã§ekerek, "Sadece TÄ°KA'mÄ±z 600'den fazla projeyi Kosovaâ€™da hayata geÃ§irdi. Bunun toplam deÄŸeri 100 milyon avro. Yunus Emre TÃ¼rk KÃ¼ltÃ¼r Merkezimiz ve daha iki yaÅŸÄ±nda olan Maarif VakfÄ±mÄ±z da eÄŸitim alanlarÄ±nda faal olmaya devam edeceÄŸiz." ifadelerini kullandÄ±.Â Â Â Â Â

"PRÄ°ÅžTÄ°NE-BELGRAD DÄ°YALOG SÃœRECÄ°NÄ° DESTEKLÄ°YORUZ"

Balkanlar'Ä±n istikrarÄ±, birlik beraberliÄŸi ve ekonomik kalkÄ±nmasÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye iÃ§in Ã¶nemli olduÄŸunu vurgulayan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:Â Â Â Â Â Â Â Â Â

"Biz bazÄ±larÄ± gibi Balkanlar'Ä± bir rekabet alanÄ± olarak gÃ¶rmÃ¼yoruz. Biz bazÄ± Ã¼lkeler gibi Balkanlar'daki Ã¼lkeler arasÄ±ndaki sorunlardan Ã§Ä±kar saÄŸlamaya Ã§alÄ±ÅŸan bir millet ya da Ã¼lke deÄŸiliz. O nedenle Belgrad ve PriÅŸtine arasÄ±ndaki diyalog sÃ¼recini de destekliyoruz. Kolay bir sÃ¼reÃ§ olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da biliyoruz. Ama inÅŸallah her iki tarafÄ±n da kabul edeceÄŸi bir ÅŸekilde tamamlanmasÄ±nÄ± temenni ediyoruz. Bu konuda her tÃ¼rlÃ¼ katkÄ±yÄ± saÄŸlamaya hazÄ±rÄ±z."Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

Kosova'da TÃ¼rk toplumunuÂ beraber gÃ¶rmek istediÄŸini belirten Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "FarklÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerimiz, ideolojik gÃ¶rÃ¼ÅŸlerimiz olabilir. Bu bizim zenginliÄŸimizdir. TÃ¼rk toplumunun geleceÄŸi bu farklÄ±lÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± bir kenara bÄ±rakarak kenetlenmemiz lazÄ±m." dedi.Â Â Â Â Â Â Â Â Â

Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Kosova'da TÃ¼rkiye'deki bir devlet Ã¼niversitesine baÄŸlÄ± bir ÅŸube aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ±n talep edildiÄŸine dikkati Ã§ekerek, "KKTC'de bazÄ± Ã¼niversitelerimiz buna benzer bazÄ± ÅŸubeler aÃ§tÄ±. DÃ¶ndÃ¼kten sonra bu konuyu SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±'mÄ±za ileteceÄŸim ve YÃ–K BaÅŸkanÄ±mÄ±zla gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸiz. Birlikte hangi adÄ±mlarÄ± atabileceÄŸimizin Ã§abasÄ± iÃ§inde olacaÄŸÄ±z." diye konuÅŸtu.Â Â Â Â Â

"FETÃ–â€™NÃœN FAAL OLDUÄžU ÃœLKELERÄ°N SAYISI HIZLA AZALIYOR"

FETÃ–'nÃ¼n daha Ã¶nce Kosova dahil 160'tan fazla Ã¼lkede faal olduÄŸu bilgisini paylaÅŸan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ÅŸÃ¶yle devam etti:Â Â Â Â Â Â Â Â Â

"Darbe giriÅŸiminden sonra faal olduklarÄ± Ã¼lke sayÄ±sÄ± hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde azalÄ±yor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ birÃ§ok Ã¼lke bunlarÄ±n nasÄ±l tehlikeli bir Ã¶rgÃ¼t olduÄŸunu gÃ¶rdÃ¼. Okullar aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla kendi kurumlarÄ±na nasÄ±l sÄ±zdÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼. DeÄŸiÅŸik ayak oyunlarÄ±yla toplum iÃ§inde neler yapmak istediÄŸini gÃ¶rdÃ¼. OkullarÄ±nÄ± alÄ±p Maarif VakfÄ±mÄ±za devrediyorlar yada kendileri yÃ¶netiyorlar, biz Maarif VakfÄ±mÄ±zla yine Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zla destek veriyoruz."Â Â Â Â Â Â Â Â Â

FETÃ–'nÃ¼n Kosova'da da Ã§ok etkin olduÄŸunu ve gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde bu konuyu gÃ¼ndeme getirdiÄŸini dile getiren Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Ã–yle gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor ki buralarda da arkalarÄ±nda Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã¼lkelerin ve misyonlarÄ±nÄ±n desteÄŸi var. BunlarÄ±n yalnÄ±z olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyoruz. Burada da maalesef bugÃ¼ne kadar faaliyetlerini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ler. GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerimizde muhataplarÄ±mÄ±z 'TÃ¼rkiye'nin aleyhinde faaliyet iÃ§inde olan hiÃ§ kimseye mÃ¼saade etmeyiz' dediler. Ama, TÃ¼rkiye'ye iade dahil beklentilerimiz var. BunlarÄ±n da karÅŸÄ±lanmasÄ±nÄ± istiyoruz." ifadelerini kullandÄ±.Â Â Â Â Â



TÃœRK ÃœNÄ°VERSÄ°TESÄ° TALEBÄ°

Kosova Kamu YÃ¶netimi BakanÄ± YaÄŸcÄ±lar da Kosova'nÄ±n Ã¶nemli bir sÃ¼reÃ§ten geÃ§tiÄŸini belirterek, "TÃ¼rk toplumu entegre olmuÅŸ bir toplum, kimliÄŸimizi varlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± korumak, Ã¶zellikle TÃ¼rkiye'deki devlet Ã¼niversitelerine baÄŸlÄ± bir Ã¼niversitenin kurulmasÄ± bizim iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli. AdÄ±mlarÄ±mÄ±zÄ± atmaya baÅŸladÄ±k." dedi.Â Â Â Â Â Â Â Â Â

Kosova'da TÃ¼rk kÃ¼ltÃ¼r merkezlerinin kurulmasÄ±nÄ± arzu ettiklerini vurgulayarak, "Kosova hÃ¼kÃ¼metinden beklentimiz inÅŸa edilecek alanlarÄ±n gÃ¶sterilmesi ve bÃ¼tÃ§e saÄŸlanmasÄ±. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a teÅŸekkÃ¼r etmek istiyorum. HiÃ§bir zaman bu konularda desteklerini esirgemedi. Bu konuda da desteklerinin sÃ¼receÄŸine inanÄ±yoruz." diye konuÅŸtu.