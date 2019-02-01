Çavuşoğlu-Klimkin ortak basın toplantısı

Klimkin ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'nın Odessa kentinde, ikili görüşmelerinin ve Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu 7. Toplantısının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda Karadeniz'in güvenliğine ilişkin fikir birliği sağladıklarını anlatan Klimkin, görüşmelerinin çok verimli geçtiğini dile getirdi.

Klimkin, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın öneminin altını çizerek, "İş birliğimiz, yer altından uzaya kadar konuları kapsamaktadır." ifadesini kullandı.

Türkiye ile Ukrayna arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nı (STA) da ele aldıkları bilgisini paylaşan Klimkin, tarafların uzman seviyesindeki istişareleri sürdürdüğünü söyledi.

Klimkin, iki ülke arasındaki mevcut 4 milyar dolar ikili ticaret seviyesinin "son derece yetersiz" olduğu değerlendirmesini yaparak, Çavuşoğlu ile görüşmesinde sosyal güvenlik anlaşmasına ilişkin de fikir alışverişi yaptıklarını anlattı.

Çok sayıda Türkün Ukrayna'da, çok sayıda Ukraynalının da Türkiye'de çalıştığını ifade eden Klimkin, bu bağlamda söz konusu alanda bir anlaşmaya ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Klimkin, askeri ve savunma sanayi alanlarında iki ülkenin birbirini tamamlayıcı özelliğine dikkati çekerek, bu alanda daha yakın iş birliğini hedeflediklerini kaydetti.

THY'NİN KİEV'DEN ANTALYA'YA DOĞRUDAN UÇUŞ PLANI

Geçen yıl 1 milyon 400 bin Ukraynalı turistin Türkiye'yi ziyaret ettiğini anımsatan Klimkin, Türk Hava Yolları'nın (THY) başkent Kiev'den Antalya'ya doğrudan uçuşlar planlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Klimkin, Rusya'nın saldırıları sonucunda vefat eden ya da yaralanan ailelerin çocuklarından 800'ünün Türkiye'de tatil için ağırlanmasından ötürü Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.

Karadeniz'in güvenliğinin artırılmasının Çavuşoğlu ile görüşmesinin öne çıkan gündem maddesi olduğunu söyleyen Klimkin, ikili ilişkilerin yanı sıra Rusya'nın ilhak ettiği Kırım ve Donbas gibi bölgelerindeki durumu da masaya yatırdıklarını söyledi.

Klimkin, Rusya'da bulunan Ukraynalı esirlerin serbest bırakılması konusunda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsi katkısına ve Samsun açıklarında yaşanan kazada Ukraynalı vatandaşları kurtardığı için Türkiye'ye teşekkür etti.

Türkiye ile Ukrayna arasında stratejik ortaklığın, "iki samimi dost" arasındaki ilişki temelinde ilerlediğini ifade eden Klimkin, "Türkiye'nin daha fazla Ukrayna'da olmasını, Ukrayna'nın da daha fazla Türkiye'de bulunmasını istiyoruz." diye konuştu.

"KARADENİZ'İN GERGİNLİKLER DENİZİ OLMASINI İSTEMİYORUZ"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Biz Karadeniz'in gerginlikler denizi olmasını istemiyoruz. Tam tersi barışın, huzurun ve istikrarın olduğu bir deniz olmasını istiyoruz." dedi.



Çavuşoğlu ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin, Ukrayna'nın Odessa kentinde, ikili görüşmelerinin ve Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu 7. Toplantısının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Karadeniz'in güvenliğini önemsediklerinin altını çizen Çavuşoğlu, "Biz bir NATO üyesiyiz ve NATO'nun aldığı kararları da destekliyoruz ve katkı da sağlıyoruz. Biz Karadeniz'in gerginlikler denizi olmasını istemiyoruz. Tam tersi barışın, huzurun ve istikrarın olduğu bir deniz olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan Kerç Boğazı krizinden sonra da hem gemilerin hem de gemide çalışanların serbest bırakılması konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın defaatle düşünceleri ve ricasını Rusya Devlet Başkanı Putin'e ilettiklerini belirterek, bu konudaki çabalarına devam edeceklerinin altını çizdi.

Bakan Çavuşoğlu, "Hem Ukrayna ile hem de Rusya ile iyi ilişkiler içinde olduğumuz için bu konularda sadece Ukrayna'nın değil tüm dünya kamuoyunun da Türkiye'den beklentisi var. Geri kalan tutukluların getirilmesi konusunda çabalarımızı sürdüreceğimizi söylemiştim." şeklinde konuştu.

Bu gibi krizlere barışçıl çözümler getirilmesi gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu, "Biz Kerç Boğazı'nda bu kriz yaşandıktan sonra bu sorunun uluslararası hukuk çerçevesinde ve Ukrayna'nın sınır bütünlüğü çerçevesinde çözülmesi gerektiğini vurguladık." dedi

Çavuşoğlu, "Uluslararası hukuku, kanunları ve düzenlemelerimizi ihlal eden gemilere karşı birlikte daha sıkı tedbir almamız gerektiğini görüşmelerimizde teyit ettik." ifadesini kullandı.

İKİLİ İLİŞKİLER

Çavuşoğlu, toplantılarda, ikili ilişkilerin yanı sıra Ukrayna'nın ev sahipliği yapacağı bir sonraki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı'nın hazırlıklarının nasıl yapılacağını ve bu zirve marjında imzalanabilecek serbest ticaret ve sosyal güvenlik anlaşmalarının müzakerelerinin tamamlanması gerektiği konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.

Görüşmelerde bölgesel konuları da değerlendirdiklerini söyleyen Çavuşoğlu, Karadeniz, Suriye ve Ortadoğu'nun güvenliğini etraflıca ele aldıklarını dile getirdi.

İkili ilişkilerde enerji, savunma sanayi gibi alanlarda iş birliklerinin güçlendirilmesi konusunda çalıştıklarını kaydeden Çavuşoğlu, "Ekonomik ilişkilerimizde geldiğimiz nokta iyi ama potansiyelimizin çok gerisinde. Bunu iki taraf da kabul ediyor. Hedefimize ulaşmak için daha çok çalışmamız lazım." dedi.

Uzun zamandan beri serbest ticaret anlaşması için müzakere ettiklerini kaydeden Çavuşoğlu, "Artık kazan-kazan anlayışıyla müzakereleri başarılı bir şekilde tamamlayıp serbest ticaret anlaşmasını imzalamamız lazım." şeklinde konuştu.

Savunma ve diğer alanlarda ticareti artırarak 10 milyar dolar hedefine çıkabileceklerinin altını çizen Çavuşoğlu, karşılıklı yatırımlara ve hatta bazı alanlarda ortak üretime de çok önem verdiklerini vurguladı.

Çavuşoğlu, konsolosluk ve güvenlik işleriyle ilgili istişarelerin devam edeceğine vurgu yaparak, özellikle terör örgütü FETÖ konusunda Ukrayna'nın yakın iş birliği için başta Başkan Poroşenko ve Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin olmak üzere tüm Ukraynalı yetkililere teşekkür etti.

Pasaportsuz seyahat sayesinde Türkiye'ye gelen Ukraynalı turist sayısının son iki senede ikiye katlandığına işaret eden Çavuşoğlu, Ukrayna'ya gelen Türk turist sayısında da ciddi bir artış olduğunu belirtti. Çavuşoğlu, 2019'da daha fazla Ukraynalıyı Türkiye'de ağırlamak istediklerini söyledi.

KIRIM TATARLARI VE UKRAYNA'NIN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE VURGU

Bakan Çavuşoğlu,"Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, sınır bütünlüğüne verdiğimiz desteği bir kez daha burada güçlü bir şekilde ifade etmek isterim. Kırım'ın illegal bir şekilde ilhakını tanımadığımızı geçmişte defalarca vurguladık ama hiçbir zaman da tanımayacağımızı bir kez daha burada vurgulamak isterim." ifadelerini kullandı.

Donbas bölgesindeki sorunun da barışçıl bir şekilde çözümü ve Ukrayna'nın sınır bütünlüğü, toprak bütünlüğü çerçevesinde çözülmesi için desteklerinin devam edeceğini söyleyen Çavuşoğlu, AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonu'na desteğin de devam edeceğini vurguladı.

"Kırım Tatarlarının haklarını birlikte savunmaya devam edeceğimiz konusundaki ortak irademizi bir kere daha vurguladık." diyen Çavuşoğlu, Rusya'da tutuklu Kırım Tatarları'nın Ukrayna'ya getirilmesi konusundaki çabalarına devam edeceklerinin altını çizdi.