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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.12.2018 - 09:47, Son Güncelleme:

Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: Hakan Atilla Türkiye'ye gelebilir...

Hande FIRAT
Hande FIRAT
hfirat@hurriyet.com.tr
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Hande FIRAT
Hande FIRAT
hfirat@hurriyet.com.tr
Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: Hakan Atilla Türkiye'ye gelebilir...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu basın temsilcileri ile yaptığı toplantıda önemli açıklamalar yaptı. Çavuşoğlu açıklamasında “Fırat’ın doğusuna bir an önce girmede kararlıyız. Münbiç’te gecikme olduğunu ABD de kabul ediyor. Tüm dünya aynı şeyi söylüyor, Türkiye gireceğim derse girer, ama ABD'nin çekilme sürecinde bunu birlikte koordine ediyoruz” dedi. Bakan Çavuşoğlu, çekilme sürecini değerlendirmek üzere Rusya'ya gideceğini de söyledi. Çavuşoğlu ayrıca ABD'deki FETÖ mensuplarının iade süreci ile ilgili de "Trump listeyi bizzat Cumhurbaşkanımızdan istedi. 84 kişilik listeyi biz götürdük, Pompeo ve Bolton’a verdik" şeklinde konuştu. Çavuşoğlu, Hakan Atilla'nın da Türkiye'ye gelebileceğini belirtti.

Bakan Çavuşoğlu’nun açıklamalarından satırbaşları:

2018 baş döndürücü gelişmelere sahne oldu.

Fırat Kalkanı ile bölgeye üç binden fazla Suriye’sinin dönmeye başladığını görüyoruz.

Suriye de siyasi çözüm için çalışıyoruz. Astana’nın sahada sağladığını Cenevre ile siyasi süreç için döndürmeye çalışıyoruz.

Anayasa için, ufak tefek bazı isimler için müzakereler devam ediyor.

Fırat’ın Doğusu için kararlı olduğumuzu ifade ediyoruz. YPG’nin taciz ve tehditlerinin bize yönelik artmasından sonra, Cumhurbaşkanımızın müdahale edeceğimizi açıklamasından sonra, Suriye’den ABD çekilmeye karar verdi. Şimdi bu çekilmenin nasıl olacağı konusunda temaslarımızı askeri diplomatik düzeyde sürdürüyoruz.

Bu kararı memnuniyetle karşıladık, ABD ile yakın diyalog içinde olacağız.

Bu çekilmenin PYD’nin mevcut gündemine hizmet etmemesi gerektiğini de muhataplarımıza ilettik.

Tüm dünya aynı şeyi söylüyor, Türkiye Fırat’ın Doğusuna gireceğim derse girer, ama ABD’nin çekilme sürecinde bunu birlikte koordine ediyoruz.

Irak’ta da önceliğimiz buranın PKK ‘dan temizlenmesi. Bunu tabii ki Irak hükümeti ile birlikte yapacağız. Yeni yönetim Irak’ta kapsayıcı olmalı. Maliki dönemindeki hatalar tekrar edilmemeli.

Filistin meselesi yine inceliğimiz oldu. İsrail ‘in yerleşim faaliyetlerini sürdürmesi, saldırgan tutumunu devam ettirmesi Ortadoğu sorununun daha da büyütmüştür. ABD’nin tek taraflı aldığı büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararı, Ortadoğu da barış sürecini riske atmıştır.

CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİ

Türkiye’nin izlediği politika tüm dünya tarafından takdirle karşılandı. Ancak buna rağmen henüz cesedin nerede olduğu belli değil, talimatı kim verdi, Bunlar da yok. Bu soruşturma henüz neticelenmedi. Herkesin BM’den beklentisi var. BM ye birlikte başvuru için bazı ülkelerle temasımız devam ediyor. Öyle ya da böyle, bir tıkanma olduğu zaman uluslararası soruşturma için adım atmaktan çekinmeyeceğiz demiştik.

ABD’NİN PYD YPG YE VERDİĞİ DESTEK

Suriye’den çekilmesiyle belki bu sorunu kökten çözebiliriz.

FETÖ’YLE İLGİLİ GELİŞMELER

FBI kapsamlı soruşturma başlatsa da iade ile ilgili beklentimiz henüz gerçekleşmemiştir.

ABD ile ilişkiler son dönemdeki temaslarla daha pozitif noktaya gitmeye başlamıştır.

FETÖ'NÜN GÜNEY NEW JERSEY İMAMI ABD’DE TUTUKLANDI

FBI’ın FETÖ soruşturmasını ciddiye alıyorum . New Jersey’de bir imamın tutuklandığını New York’ta vatandaşlarımız bize söyledi.

AB İLE İLİŞKİLER

Bir normalleşme süreci başladı. (Somut adımlar istiyor Türkiye... )

Bazı AB üyesi ülkelerle de ilişkilerimizi normalleştirdiğimizi fark ettiniz.

ALMANYA İLE İLİŞKİLER

Her konuda anlaşmak zorunda değiliz.

Avusturya ile de en azından yeni dışişleri bakanı ile diyaloğumuz daha iyi oldu.

KKTC laf olsun diye bir müzakereye başlamak istemiyoruz. Sonuç odaklı bir müzakereye başlamak istiyoruz. Brexit’e kadar somut adım beklemiyoruz.

RUSYA İLE İLİŞKİLER

Olumlu zeminde devam ediyor. Dostluğumuzu pekiştirdi.

TERÖRLE MÜCADELE

FETÖ konusunda hiçbir zaman rehavete kapılmamamız gerektiğini bakanlık olarak çok iyi biliyoruz. Yurt dışındaki faaliyetlerini gözlemliyoruz, biliyoruz.

'BEŞ YÜZ TÜRK YOKSA OY VERİLEMİYOR'

Elektronik seçime geçilmeli. Çünkü beş yüz Türk yoksa oy verilemiyor. 499 ise olmuyor. Başka şehre gitmesi gerekiyor. Estonya’daki sistemi inceledik. Oyu veriyorsun, seçim gününe kadar kimse göremiyor, isterseniz o güne kadar değiştirebiliyorsunuz. Oyunuzu takip edebiliyorsunuz.

Trump ve Erdoğan arasındaki görüşmenin ardından “DEAŞ’ın Türkiye” tarafından temizleneceğini anlıyoruz. Daha derinde bulunan DEAŞ’ı göz önünde bulundurursak, Türkiye daha derine mi inecek, başka unsur ya da ülkelerle ortak operasyon mu söz konusu olacak?

Türkiye’nin dışında hiçbir ülke doğrudan DEAŞ ile mücadele etmemiştir. Dört bin DEAŞ militanını biz temizledik. Cumhurbaşkanımız YPG ye ihtiyaç olmadığını DEAŞ’ı temizleyebileceğimizi söyledik hep yine söyledik. Bugün de aynı kararlılıktayız. Suriye’nin neresinde olursa olsun, bu temizliği yaparız. DEAŞ konusunda herkes hemfikir, herkes DEAŞ konusunda aynı hassasiyette. Teröristler ve terör örgütü hariç herkesle iş birliği yaparız. Türkiye tek başına da DEAŞ’I temizleyecek güce sahip.

YPG’ye verilen silahların toplanması konusunda Pentagon'dan gelen kaçak cevaplar ortada. İki ülkenin askerleri bir araya gelecek ama silahların toplanması konusunda bir aksilik yaşanmaması için Türkiye’nin önereceği çerçeveyi anlatır mısınız?

Silahların geri alınacağı sözünü ABD vermişti, DEAŞ ile mücadele bitince alacağız, seri numaraların aldık demişti. Cumhurbaşkanımız Irak’ta alınamadı, alınması geri de kolay değil demişti. Bu silahların bir kısmı PKK’nın elinde Türkiye de yakalandı. Bir kısmı kullanılmaz hale geldi. Ağır silahlar var, alınması gerekiyor. Kendilerine hassasiyetimizi hatırlattık. Talebimizi yeniledik.

Macron’un Trump’ı eleştiren açıklamaları oldu, nasıl değerlendiriyorsunuz? YPG/PYD’yi savunan açıklamaları… Fransa’nın bölgeye asker kaydırdığı bilgisi var…

Franası’nın YPG’ye destek verdiği sır değil. Macron temsilcilerini kabul etmişti. Bizde yeni asker gönderdiği konusunda bilgi yok. Ama mevcudiyetini koruyacaklarını söyledi. Suriye’nin geleceğine katkı için kalacaklarsa eyvallah ama bunu YPG/PYD’yi korumak için yapıyorlarsa bunun bir faydası olmaz.

ABD’nin aldığı kararla Irak’taki yapı olur mu?

ABD Suriye’nin bölünmesine karşı olduğunu söylese de, DEAŞ Rakka’dan çıktıktan sonra YPG’ye olan silah desteği herkesin kafasında aynı soruya sebep oldu. Niye bu kadar destek veriyor, bu bölgeyi bölmek istiyor. Tüm bu destekler YPG’yi cesaretlendirmişti. Fırat kalkanı ile bunların bu hayalini sonlandırdık, Afrin operasyonu ile tam darbe indirdik. Fırat’ın Doğusu’nda böyle bir oluşumda oldukları hiçbir zaman sır değildi. ABD’nin çekilmesiyle bu hayalleri suya düşüyor. Bu bölgede kimse Suriye’nin bölünmesini istemiyor. Biz de bunun korunması için üzerimize düşeni yaparız.

‘BEKLEME SÜRECİNE GEÇTİK’

Fırat’ın doğusuna operasyonda bekleme sürecine geçtik . Takvim ne olacak görüşüyoruz.

FETÖ olayında sürpriz olur mu? Trump’ın iade için çalışma başlattığını söylemiştiniz. Kamuoyunda ABD ajanını iade etmez algısı var. ABD FETÖ’yü iade eder mi?

Trump artık bu konuya vakıf. Onu söyleyebilirim. Daha önce de açıklamıştım. Arjantin’deki görüşmede ‘bu konu üzerinde çalışıyoruz, bakıyoruz’ dedi. Biz de manşetlerde hemen Trump iade ediyor diye çıkıyor. Biz ısrarımızı sürdürüyoruz. Trump listeyi bizzat Cumhurbaşkanımızdan istedi. 84 kişilik listeyi biz götürdük, Pompeo ve Bolton’a verdik. İlave bilgi ve delilleri Adalet Bakanlığı bize ulaştırdıklarını biz de muhataplarımıza iletiyoruz. FBI’ın ABD’de yürüttüğü soruşturmayı ciddiye alıyorum. Türkiye’de göstermelik mi diye soruyorlar, şüpheci yaklaşmakta haklıyız. Ama bazı neticelerini görmeye başladık... Büyükelçiliğimize bilgi veriyorlar, bakanlığımıza bilgi veriyorlar.

ABD askerlerinin Türkiye üzerinden çekilmesi seçenek mi?

ABD oradaki üslerinden çekilecek, bizden böyle bir talepleri olmadı. Ama ben Pompeo’ya bu çekilme sürecinde Türkiye’den bir talebiniz olursa biz değerlendiririz demiştim. ABD'den böyle bir talep gelmedi bize. Sonuç olarak oraya nasıl geldilerse o yöntemle ayrılırlar.

Hande FIRAT
Hande FIRAT
hfirat@hurriyet.com.tr
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