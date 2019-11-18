Çavuşoğlu: Eğer temizlenmezse harekatı başlatacağız
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD ve Rusya'nın Suriye'de mutabakatın gereğini yerine getirmediğini belirterek "eğer buralar temizlenmezse harekatı başlatacağız" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Suriye mutabakatı ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Çavuşoğlu "ABD ve Rusya mutabakat gereğini yapmadı. Eğer buralar temizlenmezse harekatı başlatacağız" dedi.
Çavuşoğlu (ABD ve Rusya ile Suriye'nin kuzeyi için) Mutabakatın gereğini yaptılar mı şu ana kadar, hayır yapmadılar. Yapılması lazım" ifadelerini kullandı.
Bakan Çavuşoğlu "Netice alamazsak, tıpkı ABD ile denedikten sonra harekatı başlattığımız gibi yine gereğini yapacağız" yorumunda bulundu.
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