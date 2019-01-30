Çavuşoğlu: Bazı Batı ülkeleri HTŞ'ye para veriyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge kurulmasına ilişkin “ABD’liler rejimin girmesini istemiyorlar. Bizim açımızdan ise buraya rejimin girmesi güvenlik endişelerimizi ortadan kaldırmaz. Çünkü rejimle YPG, Türkiye’ye karşı birleşebilir. O yüzden bu güvenli bölge bizim için önemli” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Hürriyet’in ev sahipliğinde Demirören Medya Grubu’nu ziyaretinde şu mesajları verdi:

YPG KENDİSİNE YENİ MÜTTEFİK ARADI

“YPG, ABD’nin çekilmesini öngörerek kendisine yeni müttefikler aramaya başladı. Geçmişte Rusların YPG ile ilişkileri iyiydi. Biz onlara bu konuda sitem edince ‘ABD’nin kontrolüne girmesinden iyidir’ diyorlardı. Amerikalılar da tersini söylüyordu. Ama Ruslar anladılar ki YPG’liler her iki tarafı da kullanmaya çalışıyor. YPG, rejim dahil herkesle işbirliği içine girebilir. ABD, Fırat’ın doğusundan çekildikten sonra buralara ya da Münbiç’e (Menbiç) rejimin girmesinin iki mahsuru var. Birincisi, ABD’liler, ‘Rejim demek İran demek’ diyor. Dolayısıyla rejimin girmesini istemiyorlar. İkincisi, bizim açımızdan ise buraya rejimin girmesi bizim güvenlik endişelerimizi ortadan kaldırmaz. Çünkü rejimle YPG, Türkiye’ye karşı birleşebilir. O yüzden bu güvenli bölge bizim için önemli.

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Demirören Medya Grubu’nu ziyaret etti

MÜNBİÇ YOL HARİTASI HIZLANDI

Münbiç konusunda oyalama vardı. Bu süreçte Münbiç yol haritasının önemini anladılar. Yol haritasının uygulanmasında bir hızlanma var. Yol haritasının uygulanmasıyla ilgili şimdi buralarda kimler görev alacak, isim listeleri de görüşülmeye başlandı. Sahada askerlerimizle istihbaratımız, kimler görev alacak, güvenlik birimlerinde, yerel yönetimde kimler olacak, bunlar görüşülüyor.

(Suriye anayasa komitesi çalışmaları) Yeni BM özel temsilcisiyle birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Rejimin son teklif ettiği sivil toplum listesindeki isimlere baktığımız zaman sivil değiller; bakan yardımcısı, merkez bankasının başkanı sivil olamaz. İran ve Rusya da isimleri görünce sivil toplumu temsil etmediklerini kabul etti. Şimdi değiştirilmesi için hem İran hem Rusya çaba sarf ediyor. Üçlü Rusya, İran, Türkiye zirvesi 14 Şubat’ta yine Soçi’de olacak.

(Tutuklu ABD konsolosluk çalışanları) (ABD’ye) söylüyoruz; bunlar bizim vatandaşımız, sizle çalışıyor olması suç işlediği zaman dokunulmaz anlamına gelmez. Kaldı ki bu kişileri birimlerinize nasıl aldınız? Son olarak bir adam bizim güvenlik birimlerinden, FETÖ’den dolayı atılmış bir adamı geçenlerde gözaltına aldılar. Amerikan Büyükelçiliği bize ‘Ya niye aldınız? Suçsuz demiyoruz ama hani bize önceden haber verecektiniz’ diyor. Ama sen FETÖ’cü, bizim güvenlik birimlerinden atılan kişiyi nasıl alıyorsun?

CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİ

(Kaşıkçı cinayeti için uluslararası soruşturma) Özel raportörlerin yaptığı çalışmadan sonra BM ile beraber ne yapacağımıza karar vereceğiz. İlk seçenek BMGK kararı, bu zayıf bir ihtimal. İkincisi, genel sekreterin ya da insan hakları yüksek komiserinin gerçeklerin aydınlatılması ile ilgili kuracağı bir komisyon. Genel sekreter, ‘Resmi şekilde başvurunca bunları değerlendiririm’ dedi. Şu anda başvurabiliriz, hazırız. Ama New York’ta diğer daimi temsilciler ile bir çalışma yaptık. Hangi ülkeler bize katılabilir? ‘Kanada ile başvuralım ama diğer ülkeleri de yanımıza alalım’ diye bir görüş birliğimiz vardı. Bunu en son NATO dışişleri bakanları toplantısında da dışişleri bakanıyla görüştük. Ama her ülke bu işin içine girmek istemiyor ‘Siz yapın diyorlar.’ Bir gerçek var ki yanımızda hiç kimse olmasa bile, biz tek başımıza bu başvuruyu yapacağız.

VENEZUELA İÇİN ARABULUCULUK

Bizim burada itirazımız şudur; Maduro seçimle işbaşına geldi. Seçimlere katılmak isteyen herkes katıldı, fırsat eşitliği de oldu, muhalefetten insanlar da vardı. Ama bunun yöntemi, ‘Ben onu sevmedim, içerden birisini, seni cumhurbaşkanı yaptım, sana yetki veriyorum’ olmaz. Bu tür dışarıdan müdahaleleri meşrulaştırmamak lazım, bizim itirazımız buna. (Türkiye’nin bir arabulucu rolü olabilir mi?) Biz zaten arabuluculuk rolünü daha önce yaptık. Şu anda da böyle bir ihtiyaç olursa biz hazırız ve objektif bir şekilde yaparız bunu.

KOALİSYONDAKİ BAZI ÜLKELER HTŞ’YE PARA VERİYOR

HTŞ (Heyet Tahrir üş Şam) İdlib’den ayrılınca nereye gidecekler? En büyük soru bu. Rusların ortak harekât teklifi var. ‘Bunları burada temizleyelim’ diyor. Kaynak ülkelere baktığımız zaman bize gelmesinler de ne olursa olsun diyorlar. (Muhtıradan sonra HTŞ güç kazandı mı?) Güç kazanması için dışarıdan insan devşirmesi lazım. İnsan devşirme artık bitti. Oraya geçişler de yok. Artık kaynak ülkelerden de eline fazla bir şey geçmiyor. İkincisi, daha fazla silah elde etmesi lazım. Ama bir gerçeği ben de biliyorum. Bazı Batılı ülkeler, İdlib muhtırasının bozulması için HTŞ’lileri teşvik ediyor. Para veriyorlar, ihlallerde bulunsun diye teşvik ediyorlar. Bir, İdlib muhtırasının bozulması için. İki, sırf biz yapıyoruz diye anayasa komisyonunun kurulmaması için çaba sarf eden koalisyonun içinde ülkeler var.

400 BİN SURİYELİ KÜRT DÖNER

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtı bölgelerine dönen Suriyelilerin sayısı 300 bini geçti. Güvenli bölge olduğunda en çok da kimler döner biliyor musunuz? Türkiye’deki 400 bin civarında Suriyeli Kürt döner. YPG bunların dönmesini istemiyor. Çünkü aynı ideolojiye sahip değiller.

RUSLAR GÜVENLİ BÖLGE ÖNERİSİNE KARŞI DEĞİL

(Ruslar güvenli bölgeye karşı mı?) Ruslar güvenli bölgeye karşı değil. Zaten ABD’nin açıklamasından sonra güvenli bölgeyle ilgili açıklamalara bakarsanız özellikle Türkiye’nin endişelerinin karşılanması gerektiğini söylüyorlar. Güvenli bölge konusunda Rusların bir karşıtlığı yok. Moskova’daki toplantıda da bunu gördük. Ortada bir fikir var. Ama ABD (güvenli bölgeden) tam olarak ne anlıyor? Burada Rusya’nın rolü ne olacak? Bunlarda bir netlik yok. 5 Şubat’ta yüksek düzeyli ortak çalışma grubunda ele alınacak. (Güvenli bölgeyi Türkiye mi dolduracak?) Şu anda netlik kazanmış değil. Müzakere edilen konular.

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