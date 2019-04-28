Çatlayan evlere değerli eşya izni
ESENYURT Güzelyurt Mahallesi’ndeki Ertuğrul Gazi ve Orhan Gazi caddelerinde önceki gün meydana gelen çatlaklar nedeniyle 40 bina tedbiren boşaltıldı.
Önceki geceyi evlerinde geçiremeyenlerin bazıları yakınlarında bazıları ise belediyenin tahsis ettiği otellerde kaldı. Olay yerine yakın olan Şair Fevzi Kutlu Kalkancı İlkokulu’nda da kriz masası kuruldu. Öğle saatlerinde olay yerine gelen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt kontrollü olarak evlere girilebileceğini söyledi. Bunu üzerine oturanlar polis kontrolünde kısa süreliğine evlerine girerek değerli eşyalarını aldılar. Bölge halkı yakınlardaki inşaatın kazı çalışmaları nedeniyle toprak kayması olduğunu iddia ederken Bozkurt inşaat firmasıyla ilgili “ruhsatlarının bulunmama ihtimali var” dedi. Başkan Bozkurt binalara dinleme cihazları koyularak ölçümler yapıldığını da belirterek, “Zeminde oynama yok. Çok büyük risk görülmemekle beraber vatandaşlarımız rahat etsin diye bu akşam da onları misafir edeceğiz” diye konuştu.
Boşaltılan apartman sakinlerinden Nusrettin Deniz “20 gündür çatlamalar vardı. Son iki günde 1 santim açılmaya başladı” dedi.
Öte yandan dün geç saatlerde, çatlakların yaşandığı caddelerin yakınındaki Yıldırım Beyazıt Caddesi’nde de çökme meydana geldi. Ekiplerin önlem aldığı bölgede çalışmalar sürüyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle