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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali Can ZERAY/EDİRNE (DHA)
08.02.2019 - 11:49, Son Güncelleme:

Çatlaklar oluşan tarihi Uzunköprü için koruma talebi

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Çatlaklar oluşan tarihi Uzunköprü için koruma talebi

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yer alan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde bulunan, dünyanın en uzun taş köprülerinden Uzunköprü'nün kanatlarında ve tabanında çatlaklar oluştu. Uzunköprü Kent Konseyi Başkanı Mehmet Akbal, tarihi köprünün yıkılma riskiyle karşı karşıya kaldığını belirterek, "Köprünün yıkılmadan, tamamen yok olmadan, eski, orijinal haline getirilmesini ve kültür varlığı olarak korunmasını istiyoruz" dedi.

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  • Uzunköprüde çatlaklar oluştu
  • Uzunköprüde çatlaklar oluştu
  • Uzunköprüde çatlaklar oluştu
  • Uzunköprüde çatlaklar oluştu
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Uzunköprü ilçesiyle aynı adı taşıyan ve dünyanın en uzun taş köprülerinden olma özelliğine sahip tarihi Uzunköprü, dökülen taşları, çatlayan tabanı ile tehlike oluşturmaya başladı. 575 yıllık tarihi olan köprünün, geçen yıl Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'nda yer alması için yapılan incelemede 1306,2 metre olduğu tespit edildi. 174 kemeri bulunan ve 2015'te UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ne alınan tarihi köprünün en son 1970 yılında tadilat gördüğü belirtildi.

'UZUNKÖPRÜ YIKIMA TERK EDİLMİŞ DURUMDA'

Uzunköprü Kent Konseyi Başkanı Akbal, tarihi köprünün yıkılma riskiyle karşı karşıya kaldığını belirterek, "UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ne alınan yaklaşık 575 yıl önce yapılan Uzunköprü, ne yazık ki yıkıma terk edilmiş durumda. Yıllardan beri onarılması için çeşitli mücadeleler yapılmasına rağmen Karayolları, hala köprüyü ulaşım amacıyla kullanmakta. Vakıflar Bölge Müdürlüğü de daha önce ihale kararları alınmasına rağmen köprünün onarımına başlamamıştır. Yüklü araçların geçişleri her ne kadar engellense de hala geçmekte olmaları, köprüye büyük zarar vermekte. Köprü orijinal halinden çok değişikliğe uğramış olduğu halde bugün yine yıkımla karşı karşıya" diye konuştu.

'ÇATLAKLAR OLUŞMUŞ, KANATLARI KIRILMIŞ'

Bölgedeki doğal afetlerin de köprüde hasara yol açtığını kaydeden Akbal, şunları söyledi:
"Orijinalde 5 metre 20 santim olan köprü genişliği, 6 metre 80 santime çıkarılmış, betonlanmış yani orijinalliğini birçok yönden yitirmiş; ama Uzunköprü Kent Konseyi olarak köprünün yıkılmadan, tamamen yok olmadan eski orijinal haline getirilmesini ve kültür varlığı olarak korunmasını istiyoruz. Bu konuda gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Kamunun da buna bir an önce el atıp, onarmasını, trafikten alıkoymasını, dünya kültür mirasına katmasını istiyoruz. Köprüde, güçlendirilmesine rağmen neredeyse her 50- 60 metrede bir yukarıdan aşağı çatlaklar oluşmuş. Birçok yerde kanatları kırılmış. 1964- 1971 yıllarında köprünün altına demirli beton atıldığı halde bugün o demirli beton bile köprüyü tutamamakta. Köprüde kırılmalar, çatlaklar, kanat yıkıkları oluşmaktadır. Danıştığımız arkadaşlar, köprünün, bu trafik devam ettiği sürece onarılıp, bakım yapılmazsa çok uzun süre dayanamayacağını söylemektedirler."

'ÇAĞRILARA RAĞMEN KÖPRÜDE ETKİN ÇALIŞMA GÖREMİYORUZ'

Trakya Platformu Dönem Sözcüsü avukat Bülent Kaçar ise köprünün, acilen korumaya alınması gerektiğini belirterek, "Dünyanın en uzun taş köprüsü olan Uzunköprü, insanlık için önemli bir miras. Oysa bu kültürel miras, bu güzellik 500 yıldır ayakta duran bu tarih, günbegün ölüyor. Kanatlardaki köprünün üzerindeki ve altındaki çatlaklar, kopmalar hepsi bu tarihe sahip çıkamadığımızın bir kanıtı. Oysa bu bizim için hem trafik hem can güvenliği için çok önemli ulaşım yolu. Ancak diğer köprümüz açılmış olmasına rağmen UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ne alınan bir tarihi varlığı hala koruyamamanın acısını yaşıyoruz, üzüntüsü içerisindeyiz. Oysa Uzunköprü'müzün derhal sahip çıkılması, tamir edilmesi, korunması ve gelecek kuşaklara çok iyi bir şekilde korunarak aktarılması gerekiyor. Yetkilileri bu konuda defalarca bu dünyanın en uzun köprüsünü acilen korumaya alınmasını talep ettik. Ancak bu çağrılarımıza rağmen Uzunköprü'de etkin bir çalışma göremiyoruz" diye konuştu.

'ÜZERİNDEN AĞIR ARAÇLAR GEÇİYOR'

Uzunköprü ilçesinde yaşayan Osman Üstüncü de köprünün durumunun kötü olduğunu, kanatlarında ise yıkılmalar meydana geldiğini söyledi. Üstüncü, "Köprünün durumu çok kötü. Nedenine gelecek olursak üstünden ağır araçlar geçiyor. Pek fazla denetim olmuyor şu anda. Eskiden daha fazla denetim vardı; ama şimdi denetim olmadığı için daha fazla araçlar, ağır araçlar geçiyor. Köprümüzde çatlaklar ve kanatlarında yıkılma var. Köprüde tümsekler var. Onarılmasını istiyoruz. 575 yıldır ayakta duran köprümüzün bu hali bizi üzüyor" dedi.

Öte yandan Edirne Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü yetkilileri; köprüyle ilgili rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin onaylandığını, uygulama ihalesi yapılmasına dair yetkinin Karayolları Genel Müdürlüğü'nde olduğunu söyledi. Yetkililer, Karayolları'nın projeleri ihaleye çıkarmasından sonra onarım çalışmalarının başlatılacağını kaydetti.

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