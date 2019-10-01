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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eyüp SERBEST/İSTANBUL
01.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Çatlak bina eylemi beşinci gününde

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Çatlak bina eylemi beşinci gününde

Deprem nedeniyle binasında çatlaklar oluşan İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde öğrencilerin başlattığı binaya girmeme eylemi beşinci gününde.

Dekanlık tarafından yapılan, “Binada güçlendirme yapılacak. Geçici olarak başka bir bina arıyoruz” açıklaması öğrencileri tatmin etmedi. Öğrencilerin talebi, köklü bir üniversiteden gelen uzmanlar tarafından binada inceleme yapılması. Perşembe günü meydana gelen 5.8’lik depremin ardından İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi binasında derin çatlaklar oluştu. Korozyona uğramış kolonların sıvaları döküldü. Öğrencilerin iddiasına göre çatlaklar alçıyla kapatılmak ve üzerleri boyanmak istendi. Öğrenciler aynı gün binaya girmeme kararı aldı. Diş Hekimliği Fakültesi önünde cuma günü tüm öğrencilerin katılımıyla oturma eylemi yapıldı, hastalara bakılmadı. Öğrenciler, “Mezar taşı değil diploma istiyoruz”, “Tabutta çalışmak, ders yapmak istemiyoruz” yazılı dövizler taşıdı.

GÜÇLENDİRME YAPILACAK

Öğrenciler dün yine okula girmedi. Dekanlık binada güçlendirme yapılacağını, geçici olarak taşınacak bina aradıklarını öğrencilere duyurdu. Ancak öğrenciler köklü bir üniversiteden bilim heyeti inceleme yapmadan derslere girmeyeceklerini, hasta bakmayacaklarını açıkladı. Can güvenlikleri olmadığını, bu nedenle binaya giremediklerini anlatan öğrenciler dilekçelerini de dekanlığa sundular. Öğrencilerin okul önündeki protestosuna hastalar da destek verdi. Öğrenciler “#AcilEylemPlanıNerede”, “#çapabağırıyor”, “#çapayıkılıyor” etiketleri ile attıkları sosyal medya mesajlarında okullarının hasarlı fotoğraflarını paylaştı.

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