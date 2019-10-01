Çatlak bina eylemi beşinci gününde
Deprem nedeniyle binasında çatlaklar oluşan İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde öğrencilerin başlattığı binaya girmeme eylemi beşinci gününde.
Dekanlık tarafından yapılan, “Binada güçlendirme yapılacak. Geçici olarak başka bir bina arıyoruz” açıklaması öğrencileri tatmin etmedi. Öğrencilerin talebi, köklü bir üniversiteden gelen uzmanlar tarafından binada inceleme yapılması. Perşembe günü meydana gelen 5.8’lik depremin ardından İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi binasında derin çatlaklar oluştu. Korozyona uğramış kolonların sıvaları döküldü. Öğrencilerin iddiasına göre çatlaklar alçıyla kapatılmak ve üzerleri boyanmak istendi. Öğrenciler aynı gün binaya girmeme kararı aldı. Diş Hekimliği Fakültesi önünde cuma günü tüm öğrencilerin katılımıyla oturma eylemi yapıldı, hastalara bakılmadı. Öğrenciler, “Mezar taşı değil diploma istiyoruz”, “Tabutta çalışmak, ders yapmak istemiyoruz” yazılı dövizler taşıdı.
GÜÇLENDİRME YAPILACAK
Öğrenciler dün yine okula girmedi. Dekanlık binada güçlendirme yapılacağını, geçici olarak taşınacak bina aradıklarını öğrencilere duyurdu. Ancak öğrenciler köklü bir üniversiteden bilim heyeti inceleme yapmadan derslere girmeyeceklerini, hasta bakmayacaklarını açıkladı. Can güvenlikleri olmadığını, bu nedenle binaya giremediklerini anlatan öğrenciler dilekçelerini de dekanlığa sundular. Öğrencilerin okul önündeki protestosuna hastalar da destek verdi. Öğrenciler “#AcilEylemPlanıNerede”, “#çapabağırıyor”, “#çapayıkılıyor” etiketleri ile attıkları sosyal medya mesajlarında okullarının hasarlı fotoğraflarını paylaştı.
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