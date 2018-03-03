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    Çatışmayı dinleyen anne-kızın dehşet anları

    Alper KORKMAZ(DHA)
    03.03.2018 - 15:55 | Son Güncelleme:

    Başakşehir'de bir otomobil hırsızı olduğu belirtilen 2 kişi ortalığı birbirine kattı. Çok sayıda araca çarparak kaçmaya çalışan şüphelileri polis, otomobilin lastiklerin ateş açarak durdurmaya çalıştı. O anlar mahalle sakinlerinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüleri çeken mahalle sakini, hırsızlığın farkında olmadığı için olayı bir saldırı sandığı konuşmalarına yansıyor.

    Başakşehir'deki olay 28 Şubat saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otomobil hırsızları araçlarıyla bir aracın yanına yanaştı. Bu sırada yoldan geçen polis ekipleri, şüphelendikleri araçtaki iki kişiye yaklaştı. Polisi fark eden şüpheliler çalıntı olan araçlarına binerek kaçmaya başladı. Bir süre kaçan şüphelileri polis ekipleri bir sokakta sıkıştırdı.

    ÇOK SAYIDA ARACA ÇARPTILAR

    Polisten kaçmaya çalışan şüpheliler kaldırımda çıkarak ilerlemeye çalıştı. Bu sırada park halindeki çok sayıda araca çarpan şüpheliler başarılı olamayınca geri geri kaçmaya çalışırken başka bir araca daha çarptı.

    POLİS ATEŞ AÇTI

    Polis ekipleri önce havaya ateş açtı. Şüpheliler durmayınca bu kez aracın lastiklerine ateş açıldı. Uzun uğraşlar sonunda araçları duvar ile otomobil arasında sıkışan şüpheliler gözaltına alındı.

    BÜYÜK KORKU YAŞADILAR

    Olayı cep telefonuyla kaydeden mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı. Görüntüleri çeken mahalle sakini, hırsızlığın farkında olmadığı için olayı bir saldırı sandığı konuşmalarına yansıyor.

    Etiketler: istanbul , çatışma , dehşet , son dakika
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