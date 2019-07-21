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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
21.07.2019 - 15:45, Son Güncelleme:

Sıcak saatler... Çatışma çıktı, terörist Zap Suyu'na atladı!

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Sıcak saatler... Çatışma çıktı, terörist Zap Suyu'na atladı!

HAKKARİ'de güvenlik korucularına taciz ateşi açtıktan sonra  çıkan çatışmada yaralanan PKK'lı terörist, Zap Suyu'na atladı. Bölgede yapılan aramada ise uzun namlulu silah ele geçirildi.

Kent merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki Merkez Taş Ocağı mevkiinde yol kontrol faaliyeti yürüten güvenlik koruculurına PKK'lı teröristlerce ateş açıldı. Güvenlik güçlerinin karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada yaralanan PKK'lı terörist, Zap Suyu'na atladı. Kısa süreli çatışmanın ardından teröristler kaçarken, bölgeye takviye güvenlik güçleri sevk edildi. 

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Hakkari Valiliği de çatışmaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

''20.07.2019 günü ilimiz Merkez Taş Ocağı Çöplük mevkiinde yol kontrol faaliyeti yapan güvenlik korucularımıza yönelik bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz atışı sonucu çıkan çatışmada 1 bölücü terör örgütü mensubu yaralanmıştır. Yaralı örgüt mensubunun kendisini Zap suyuna attığı değerlendirilmektedir. Bölgede yapılan aramalarda; 1 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet şarjör, 12 adet dolu fişek, 10 adet boş kovan ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.

Zap Suyu'na atlayan teröristin bulunması, kaçan teröristlerin de etkisiz hale getirilmesi için bölgedeki operasyonların sürdüğü bildirildi.

 

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