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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Muammer ŞEN/KARAMAN (DHA)
05.05.2019 - 15:01, Son Güncelleme:

Çatışmada ağabeyini yaralamış

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Çatışmada ağabeyini yaralamış

Karaman'da dün husumetli 2 ailenin fertleri arasında çıkan silahlı çatışmada yaralanan 3 kişiden Ramazan T.'nin (35), kardeşi M.T.'nin (16) kullandığı tüfekten çıkan saçmalara hedef olduğu ortaya çıktı. Ramazan T.'nin hayati tehlikesi devam ederken, çatışmaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan M.T. ve husumetlisi Murat A., çelik yelek giydirilerek geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. M.T., gazetecilere ''Ağabeyimi vurduğum için pişmanım. Diğerlerinin canı cehenneme" dedi.

Olay, dün saat 10.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, M.T., daha önceden aralarında husumet bulunan Cengiz A.'nın bakkal dükkanına pompalı tüfekle ateş açıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaparken, Cengiz A.'nın akrabası Murat A. ise M.T.'nin ağabeyi Ramazan T.'nin evine tabancayla ateş açtı. Kısa sürede ağabeyinin evine gelen M.T. ile Murat A. arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmanın ortasında kalan Ramazan T. ile yoldan geçen 2 kişi vurularak yaralandı.

POLİS HAVAYA ATEŞ EDEREK ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Cengiz A.'nın bakkal dükkanında inceleme yaparken silah seslerini duyan polisler, hemen ikinci adrese hareket etti. Polis, havaya ateş ederek M.T. ve Murat A.'dan silahları bırakmalarını istedi. Söyleneni yerine getiren 2 kişi gözaltına alındı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ramazan T.'nin kardeşinin ateşlediği tüfekten çıkan saçmaların boğazına isabet etmesiyle yaralandığı belirlendi. Ramazan T.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruğu öğrenildi.

Yoldan geçerken yaralanan 2 kişi ise yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

'AĞABEYİMİ VURDUĞUM İÇİN PİŞMANIM, DİĞERLERİNİN CANİ CEHENNEME'

Gözaltına alınan şüphelilerden M.T. ve Murat A., bugün çelik yelek giydirilerek geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. M.T., gazetecilerin "Pişman mısın?" sorusu üzerine ''Ağabeyimi vurduğum için pişmanım. Diğerlerinin canı cehenneme” dedi.

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