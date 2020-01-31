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Haber: Ayhan İSEN - DHA
Haber Giriş: 31.01.2020 - 21:22,Son Güncelleme:/

Kimse ne olduğunu anlamadı bir anda çığ gibi aktı!

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Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde çatıdan düşen tonlarca ağırlıktaki kar kütlesi çevredekileri korkuttu. Yürekleri ağza getiren bu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay Eleşkirt'in en işlek bölgelerinden Cumhuriyet Caddesi'nde bugün akşam saatlerinde meydana geldi. 2 katlı işyerinin çatısında biriken tonlarca kar kütlesi havanın ısınması ile birlikte çığ gibi aktı. Bir kişi tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerde çatıdan düşen kar kütlesi izleyenleri korkuttu. Binanın altında kimsenin olmaması sebebiyle herhangi bir yaralanmanın olmadığı olayı izleyenler, deprem olduğunu sandıklarını söyledi. İşyeri sahibi Adem Bayram, Çok korktuklarını belirterek, "Çatıdan sesler geliyordu ve deprem olduğunu sandık. Camdan dışarı baktığımızda kadın düştüğünü gördük. O sırada aşağıda kimsenin olmaması sevindirdi" dedi.

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