Çatıdan düşen astsubay 4 yıl sonra ‘şehit’ sayıldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÇatıdan düşen astsubay 4 yıl sonra ‘şehit’ sayıldı
GeriGündem Çatıdan düşen astsubay 4 yıl sonra ‘şehit’ sayıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Dinçer GÖKÇE
Haber Giriş: 14.10.2019 - 12:50, Son Güncelleme:

Çatıdan düşen astsubay 4 yıl sonra ‘şehit’ sayıldı

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
Çatıdan düşen astsubay 4 yıl sonra ‘şehit’ sayıldı

Dört yıl önce görev yaptığı askeri üste yüksekten düşme nedeni ile hayatını kaybeden Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Yıldırım’ın vazife malulü sayılmasına ilişkin açılan davada önemli bir gelişme yaşandı. SGK’ya karşı açılan davada mahkeme, Yıldırım’ın vazife malulü sayılmasına karar verdi. Kararla birlikte Yıldırım'ın anne ve babası çocuklarının maaşını alabilecek; madenci kardeşi de kamuda iş bulabilecek.

Olay 7 Mart 201 5 günü İzmir’in Çiğli İlçesi’ndeki 2’inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda yaşandı. Hava Muharebe Astsubay Yıldırım (25), uçak hangarları için kurulan kamera sistemi için çatıya çıktı. Yıldırım, aşağıda bekleyen bir başka askere kabloyu uzatmak istediği anda çatıda oluşan kırık sonucu 4 metre yüksekten yere düştü.

Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Yıldırım’ın cenazesi memleketi Manisa Soma’ya gönderildi. Yıldırım, Soma’da 301 kişinin yaşamını yitirdiği maden faciasında ölen Mustafa Korkmaz’ın mezarının yanına defnedildi.

Yıldırım’ın vefatına ilişkin dönemin üs komutanı Kubilay Selçuk ile Tabur Komutanı Aytuğ Denk hakkında dava açıldı. Yıldırım’ın ailesi, bir yandan da Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurdu. Yıldırım’ın anne babasına şehitlik maaşı bağlanması talep edilen başvura olumsuz yanıt verildi.

SGK KARARI İPTAL EDİLDİ

Kurum’dan gelen olumsuz yanıt mahkemeye taşındı. Dava Ankara 2. İdare Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, yaptığı yargıla sonrası SGK kararının iptaline karar verdi. Kararda, Yıldırım’ın görevdeyken hayatını kaybettiği belirtilerek vazife malulü sayılması gerektiği kaydedildi. Bu kararla birlikte Yıldırım’ın görevdeymiş gibi maaşı anne ve babasına bağlanacak. Yıldırım’ın, maden ocağında çalışan kardeşi de kamuda iş bulabilecek.

Öte yandan, olayın yaşandığı üssün komutanı eski tümgeneral Kubilay Selçuk 15 Temmuz darbe girişimi sonrası tutuklandı.
Yıldırım ailesinin avukatı Erkan Akkuş karara ilişkin “Aile, hem henüz 25 yaşında olan çocuklarını kaybetti üstüne de yıllar süren bir hukuki mücadele verdi. Geç de olsa bu yönlü bir kararın çıkması önemli” dedi.

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Bordo bereliler ve komandolar gönderildi
Münbiç mesajı: Kararımızı verdiğimiz gibi uygulama aşamasındayız
MSB paylaştı! Terör hedefleri böyle vuruldu
Devlet Bahçeli MHP Genel Merkezi'nde...