Çatıdan düşen astsubay 4 yıl sonra ‘şehit’ sayıldı
Dört yıl önce görev yaptığı askeri üste yüksekten düşme nedeni ile hayatını kaybeden Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Yıldırım’ın vazife malulü sayılmasına ilişkin açılan davada önemli bir gelişme yaşandı. SGK’ya karşı açılan davada mahkeme, Yıldırım’ın vazife malulü sayılmasına karar verdi. Kararla birlikte Yıldırım'ın anne ve babası çocuklarının maaşını alabilecek; madenci kardeşi de kamuda iş bulabilecek.
Olay 7 Mart 201 5 günü İzmir’in Çiğli İlçesi’ndeki 2’inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda yaşandı. Hava Muharebe Astsubay Yıldırım (25), uçak hangarları için kurulan kamera sistemi için çatıya çıktı. Yıldırım, aşağıda bekleyen bir başka askere kabloyu uzatmak istediği anda çatıda oluşan kırık sonucu 4 metre yüksekten yere düştü.
Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Yıldırım’ın cenazesi memleketi Manisa Soma’ya gönderildi. Yıldırım, Soma’da 301 kişinin yaşamını yitirdiği maden faciasında ölen Mustafa Korkmaz’ın mezarının yanına defnedildi.
Yıldırım’ın vefatına ilişkin dönemin üs komutanı Kubilay Selçuk ile Tabur Komutanı Aytuğ Denk hakkında dava açıldı. Yıldırım’ın ailesi, bir yandan da Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurdu. Yıldırım’ın anne babasına şehitlik maaşı bağlanması talep edilen başvura olumsuz yanıt verildi.
SGK KARARI İPTAL EDİLDİ
Kurum’dan gelen olumsuz yanıt mahkemeye taşındı. Dava Ankara 2. İdare Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, yaptığı yargıla sonrası SGK kararının iptaline karar verdi. Kararda, Yıldırım’ın görevdeyken hayatını kaybettiği belirtilerek vazife malulü sayılması gerektiği kaydedildi. Bu kararla birlikte Yıldırım’ın görevdeymiş gibi maaşı anne ve babasına bağlanacak. Yıldırım’ın, maden ocağında çalışan kardeşi de kamuda iş bulabilecek.
Öte yandan, olayın yaşandığı üssün komutanı eski tümgeneral Kubilay Selçuk 15 Temmuz darbe girişimi sonrası tutuklandı.
Yıldırım ailesinin avukatı Erkan Akkuş karara ilişkin “Aile, hem henüz 25 yaşında olan çocuklarını kaybetti üstüne de yıllar süren bir hukuki mücadele verdi. Geç de olsa bu yönlü bir kararın çıkması önemli” dedi.
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