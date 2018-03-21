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    Çatıda asılı kalan arkadaşını kurtarmak isterken öldü

    AA
    21.03.2018 - 11:21 | Son Güncelleme:

    Uşak'ta inşaatın beşinci katında asılı kalan arkadaşını kurtarmak isterken düşen işçi öldü, diğer işçi ağır yaralandı.

    Karaağaç Mahallesi Birinci Şehitler Sokak'ta inşaatın çatı katında çalışırken dengesini kaybederek düşen Arif Akcan (28), beşinci katta asılı kaldı.

    Akcan'ın yardımına koşan inşaat işçisi Mehmet Özdemir (38), arkadaşını kurtarmaya çalıştığı sırada yandaki evin terasına düştü. Özdemir, olay yerinde yaşamını yitirirken beşinci katta asılı kalan Akcan da bir süre sonra yere düşerek ağır yaralandı.

    Akcan, olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Özdemir'in cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.

    Olay yerine gelen üç çocuk babası Özdemir'in yakınları fenalık geçirdi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Etiketler: Uşak , inşaat , Mehmet Özdemir , gündem
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