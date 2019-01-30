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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Berktuğ ÖNCÜ- Mehmet İNAN/BURSA (DHA)
30.01.2019 - 13:00, Son Güncelleme:

Çatı ustası babasına yardım ediyordu... Durumu ağır

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Çatı ustası babasına yardım ediyordu... Durumu ağır

Bursa'da bir evin terasında çalışan çatı ustası babasına yardım eden Ömer Demir (15), elindeki madeni malzemenin yüksek gerilim hattına temas etmesiyle akıma kapıldı. Vücudu tamamen yanan Ömer Demir'in sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi Havran Sokak'ta meydana geldi. Çatı ustası Tuncer Demir ve kendisine yardım eden oğlu Ömer Demir, çatı yapımı için bir evin terasına çıktı. Baba oğul çalışmaya başladıktan bir süre sonra, Ömer'in elindeki madeni malzeme evin üzerinden geçen yüksek gerilim hattına temas etti. Akıma kapılan Ömer, ağır yaralandı.

İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan Ömer'i ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Ömer Demir'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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