Çatı katında uyuşturucu serası
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Avcılar’da operasyon düzenlediği çatı katında esrar yapımında kullanılan “Hint keneviri” serası buldu. İki kişi gözaltına alınırken, her biri insan boyunda 200 kök Hint keneviri bitkisi ve üretiminde kullanılan özel malzemeler ele geçti.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Avcılar Denizköşkler Mahallesi’nde bir apartmanın çatı katında Hint keneviri üretildiği ve piyasaya sürüldüğü yönünde bilgi aldı. Fiziki takip sonucu çatı katına belirli aralıklarla girip çıkan iki kişi tespit edildi. Geçen Cuma günü, takip altına alınan iki kişinin çatı katına girmelerinin ardından operasyon başlatıldı. Ozan P. (36) ve İbrahim Y. (39) gözaltına alındı. Çatı katında arama yapan ekipler, Hint keneviri serasıyla karşılaştı. Özel aydınlatma ve ısıtma malzemeleri kullanılarak üretilen 57 kilo ağırlığında 200 kök Hint keneviri ele geçerildi. Aramanın devamında uyuşturucu yapımında kullanılan vantilatör, ısıtıcı, nemölçer, sera ısıtıcı reflektörü ve iki bidon sıvı gübre bulundu.
Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan iki kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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