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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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27.11.2018 - 09:11, Son Güncelleme:

Çatı katında bakımsızlıktan ölen bebeğini gizlice mezara gömdü... Sonrası korkunç

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Çatı katında bakımsızlıktan ölen bebeğini gizlice mezara gömdü... Sonrası korkunç

Doğurduğu bebeği çatı katında saklayarak ölüme terk eden genç kadın, çürüyen bebeğini gizlice mezara gömdü. Sokak hayvanlarının bulup cansız bedenini parçaladıkları minik bebek, görevliler tarafından bulundu. Bu sırada genç kadın, savcılığa başvurarak yaptıklarını itiraf etti. Adli kontrol kararıyla serbest bırakılan cani anne hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Geçtiğimiz yıl, 38 yaşındaki Devrim K., birliktelik yaşadığı sevgilisinden hamile kaldı. Genç kadın hamileliğini iddiaya göre çok geç fark etti ve bu nedenle kürtaj olamadı. 9 ay boyunca ailesinden ve arkadaşlarından hamileliğini saklayan genç kadın, 5 Nisan günü İstanbul'da özel bir hastanede doğum yaptı.

BEBEĞİ HERKESTEN SAKLADI

22 Nisan tarihine kadar hastanede kalan bebek daha sonra genç kadının Kağıthane'de annesi ile ikamet etmekte olduğu dairenin çatı katında kalmaya başladı. Ve yine iddiaya göre, genç kadın mesaisini aksatmadan işe gidip geliyor, bebeğin bakımı ve beslenmesi ile sadece akşamları ilgileniyor, apartmandaki bir kısım kişilerin ise gündüz çalışması dolayısıyla bebeğin varlığından hiç kimsenin haberdar olmuyordu.

NİSAN BEBEK BAKIMSIZLIKTAN ÖLDÜ

Geçtiğimiz Nisan ayında ise iddiaya göre, Nisan bebek bakımsızlıktan dolayı hayatını kaybetti. Korkuya kapılan genç kadın, poşete koyduğu bebeği Kağıthane Mezarlığına götürerek, bir mezarda yüzeysel olarak gömdü. Fakat, sokak hayvanları tarafından çıkartılıp sürüklenen ölü bebek görevlilerce fark edildi. Sanayi Polis Merkezi Amirliği görevlilerince sol ve sağ bacağı ile bir kısım uzuvlarının sokak hayvanları tarafından koparıldığı tespit edilen bebeğin kimliğinin tespiti için çalışma başlatıldı.

CANİ ANNE KENDİSİNİ İHBAR ETTİ

O günlerce vicdanına yenik düşen Devrim K., İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak kendisini ihbar etti. Genç kadın, sevgilisiyle yaşadığı cinsel birliktelik dolayısıyla hamile kaldığını, kürtaj olamadığını, hamilelik esnasında çevresindeki kişilere ve ailesine hamile olduğunu bildirmediği, Nisan bebeği doğurduğunu anlattı. Kağıthane'de annesi ile ikamet etmekte olduğu dairenin bir üst katında bulunan boş daireye ölen bebeği bıraktığını kaydeden Devrim K., "Bebeğin varlığından kimse haberdar değildi. Nisan veya Mayıs ayı içerisinde bir gün bebek öldü. Ben bebeği aynı dairede tutmaya devam ettim. Bebek çürümeye başladı. Mayıs ayının son günlerinde bebeği Kağıthane Mezarlığına gömdüm" dedi.

TUTUKLANMADI

Yürütülen soruşturma kapsamında, Kağıthane Mezarlığı'nda bulunan bebek teşhis edildi ve genç kadın kendi bebeği olduğunu kabul etti. Tutuklanma talebiyle İstanbul Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen genç kadın, Adli Kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Ölen bebeğin kesin ölüm sebebinin tespiti için her ne kadar Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesine gönderilmiş ise de, bebeğin bulunduğu tarihten öncesinde ölmüş olması, bulunduğu sırada vücudunun bir kısmının parçalanmış ve çürümeye başlamış olması dolayısıyla kesin ölüm sebebinin tespit edilemedi.

15 YIL İSTENDİ

Savcılıkça yürütülen soruşturma sonunda, genç kadının doğumunu yaptığı bebeği yaklaşık 20 günlük olduğu sırada boş bir daireye bırakarak kısıtlı olarak bakımını gerçekleştirmeyerek ölüme terk ettiği gerekçesiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, genç kadının doğurduğu bebeğin ölümüne sebebiyet vermek için hem doğal olarak hem kanuni olarak yükümlü olduğu bakım, gözetim, beslenme ve diğer tüm ihtiyaçlarını gidermediği kaydedildi. Genç kadının "İhmali Davranışla Ölüme Sebebiyet Verme" suçundan 15 yıla kadar hapsi istendi. Dava, ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. (SABAH)

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