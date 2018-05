'Çatı, kapı dediler milleti oyaladılar'

BİRİLERİ FİTNE KAYNATIYOR

“Birileri bir fitne, fesat kaynatıyor: ‘Oyumu Cumhurbaşkanı’na vereceğim ama parlamentoda AK Parti’ye vermeyeceğim.’ Bu oyun, bu tezgâh. Kimlerin olduğunu anlıyorsunuz. Bu münafıklar çetesini inşallah 24 Haziran’da hep birlikte yere gömeceğiz. Birileri çıkmış diyorlar ya ‘Cumhurbaşkanı adayı ekonomiyi iyi bilecek, yatırımlarıyla tanınmış olacak.’ Nerede o Cumhurbaşkanı, o aday nerede? Canım kardeşlerim Ziya Paşa güzel söylemiş; ‘Eşek zerduz palan ursan yine eşektir.’ Bir başka sözünde de şunu söylemiş; ‘Eşek ölür kalır semeri insan ölür kalır eseri.’ Biz eserlerimizle milletin karşısındayız. Bilemiyorum ana muhalefet adayı neyle milletin karşısında?



Şartlar bizi anayasa değişikliğine göre Kasım 2019’da geçeceğimiz yeni yönetim sistemini 24 Haziran seçimleriyle birlikte hayata geçirmeye yöneltmiştir. Her olanda hayır vardır. Bizde böyle diyerek ülkemizi bu süreçten hızla ve en sağlıklı şekilde çıkarmak için harekete geçtik.



AYRILIĞA GAYRILIĞA SON

Ayrılığa gayrılığa son. Şimdi birlik, beraberlik zamanı. Devlet işlerini de ihmal etmeyecek gerek yurtiçinde gerek yurtdışında gereken her çalışmayı yürüteceğiz. Özellikle terör örgütleriyle mücadelemizde en küçük bir zafiyete izin vermeyeceğiz. Ana muhalefetin başındaki zat Afrin’e gitmeyin diyor. Beyefendi sen bu ülkenin başında olsaydın Allah göstermesin ah ah kim bilir şu anda Hatay’da Gaziantep’te Kilis’te Şanlıurfa’da ne olacaktı? Biz ülkemizi taciz eden kim olursa olsun beklemeyiz, üzerine üzerine gideriz. Onun için Afrin’e gittiğimiz gibi Fırat Kalkanı harekâtında da önce Cerablus dedik ardından El Rai, El Bab dedik ve 2 bin kilometrekarelik alanı kontrolümüz altına aldık. Afrin’de de şu anda 2 bin kilometrekarelik alanı kontrolümüz altına aldık. Afrin’de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 406. Kararımızı verdik adımımızı attık, şimdi İdlib, Tel Rıfat, Münbiç (Menbiç) buralarda da bu teröristleri kazıyacağız. İnlerine girdik devam edeceğiz.



YEPYENİ KADROLARLA

Türkiye’yi tehdit eden son terörist de etkisiz hale getirilene kadar bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Çünkü bizim bir Rabiamız var. Fitne, fesata fırsat vermeyeceğiz. Fitneciler, fesatçılar şu anda iş başında. 25 Haziran sabahı yepyeni bir güne uyanacak, Meclis’i ile cumhurbaşkanı ile baştan aşağı yeniden tasarlanmış yeni yönetim sistemiyle, birikimle, gayretin sentezi yepyeni kadrolarıyla ülkemiz, geleceğine daha güvenle bakacağı bir döneme girecektir. 24 Haziran seçim beyannamesinde de neler yapacağımızı açıkça ortaya koyacağız. Herkes heybesindekileri ortaya döksün. Milletimiz de ona göre kararını versin.”





ÖNCE HASTANE SONRA OKUL AÇILIŞI: Cumhurbaşkanı Erdoğan, önce Kayseri Şehir Hastanesi’nin açılışına ardından iş adamı Osman Ulubaş tarafından yaptırılan fen lisesinin açılışına katıldı. Konuşmasında Ulubaş’a Kayseri’ye kazandırdığı dördüncü okul için teşekkür eden Erdoğan, “İnşallah beşincisini de fazla geciktirmez, onun da açılışında beraber oluruz” ifadesini kullandı.



İNCE SİYASETTE KARAR KILDILAR

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye göndermede bulunarak şöyle konuştu: “Seçim tarihinin açıklandığı 18 Nisan tarihinden bugüne kadar yaşananları gözünüzün önünden geçirin. Oyun içinde oyun, göreceğiniz tek şey tutarsızlık, ilkesizlik, millete saygısızlık olacaktır. Ne yaptılar? Haftalarca milleti oyaladılar. Yok çatı dediler yok kapı dediler yok pencere dediler. Sonunda ince siyasette karar kıldılar. İnce siyaset. Niçin biliyor musunuz? Çünkü 16 Nisan’dan bugüne kadar geçen bir yılda ülkemizin önünde öyle bir mesele olduğunu hiç düşünmemişler. İnanın bana, seçim bu haziranda değil önümüzdeki yılın kasımında da olsa farklı bir şey olmayacaktı. Bu oyunu iki hafta oynadılar. Belki o zaman iki ay oynayacaklardı.



Tayyip Erdoğan tüm siyasi hayatı boyunca işte bu köhne siyaset anlayışıyla mücadele etmiştir. Yeri gelmiştir milletvekilliği elinden alınmıştır, yeri gelmiştir Başbakanlığına engel olunmuştur, yeri gelmiştir Cumhurbaşkanlığına kem gözle bakılmıştır. Ne yaparlarsa yapsınlar mücadeleden kaçmadık. Sözümüzü Pir Sultan gibi söyledik, ‘Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan.’ İşte böyle 40 yıldır Tayyip Erdoğan’ı milletiyle birlikte hak yolunda yürümekten alıkoyamayanlar 24 Haziran’da da bunu başaramayacaklar. Hep aynı şeyleri yaparak her defasında farklı sonuçlar elde etmeyi beklemek akıl kârı değildir. Malum Türkiye’de işler bir türlü milletimizin istediği gibi gitmiyor.”