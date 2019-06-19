Çatalhöyüklü apartmanda oturmuş

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÇatalhöyüklü apartmanda oturmuş
GeriGündem Çatalhöyüklü apartmanda oturmuş
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DIŞ HABERLER SERVİSİ
19.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Çatalhöyüklü apartmanda oturmuş

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çatalhöyüklü apartmanda oturmuş

‘Proceedings of the National Academy of Sciences’ isimli bilim dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, dünyanın ilk büyük tarım toplukları arasındaki Çatalhöyük, yerleşik yaşama geçen modern insanın yaşadığı ilk sağlık ve güvenlik sorunlarına da ev sahipliği yaptı.

ABD’de yayımlanan ‘Çatalhöyük’ araştırması, 9000 yıl önce kurulan yerleşim yerinin bilinmeyenlerini ortaya çıkardı. ‘Proceedings of the National Academy of Sciences’ isimli bilim dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, dünyanın ilk büyük tarım toplukları arasındaki Çatalhöyük, yerleşik yaşama geçen modern insanın yaşadığı ilk sağlık ve güvenlik sorunlarına da ev sahipliği yaptı.

8 BİN NÜFUSLU ŞEHİR

Ohio Üniversitesi’nden biyoloji antropologu Clark Spencer Larsen’in liderlik ettiği çalışmada, Çatalhöyük’te yaşayan insanların kalabalıktan kerpiç apartmanlarda oturdukları, şiddet, bulaşıcı hastalıklar ve çevre kirliliği gibi modern şehir hayatında sıkça görülen benzer sorunlara sahip oldukları belirtildi. Araştırmaya göre, Çatalhöyük’te bulunan 93 kafatasının 25’i şiddet mağdurlarına ait; şiddet gördüğü ortaya çıkan kafataslarından 12’si ise birden fazla şiddete uğramış kişilerin... Aynı evlerde bulunan ve diş yapıları birbirinden farklı bireyler ise yerleşim yerindeki kalabalık nedeniyle birden fazla ailenin aynı yerde yaşadığını ortaya koyuyor. Ohio Üniversitesi’nden biyoloji antropologu Clark Spencer Larsen, “Çatalhöyük dünyadaki ilk ilkel şehir toplulukları arasında yer alıyor. Çatalhöyük’te yaşayan insanlar uzun süre boyunca çok sayıda insanı küçük bir bölgeye konulunca yaşanabilecek sorunları tecrübe etti” dedi. Çatalhöyük’te neolitik çağda bir dönem nüfusun 8 bine kadar yükseldiği belirtilirken, insanlar apartman tarzı kerpiç evlerde yaşıyor, ölülerini ise binanın altına gömüyormuş. Çatalhöyük’te modern yaşama geçişin izlerini gösteren en önemli bulgulardan biri ise ‘dişler’.

Çatalhöyüklü apartmanda oturmuş

Clark Spencer Larsen

DİŞLERİ DE ÇÜRÜMÜŞ

Araştırmaya göre, yerleşik yaşama geçtikten sonra buğday, arpa ve çavdar ağırlıklı beslenmeye başlayan insanların dişlerinden ‘medeniyet hastalıkları’ arasında gösterilen diş çürümeleri görülmeye başladı. Araştırmacı Larsen, Çatalhöyük’te yetişkinlere ait kafataslarının yüzde 10 ila 13’ünde diş çürümesine ait izler göründüğünü açıkladı. 25 yıl süren araştırmanın sonuçları, insanlığın avcılık ve toplayıcılıktan yerleşik yaşama geçişi tecrübe ettiği ilk dönemlere ışık tutması açısından oldukça önemli.

BUĞDAY VE TOPRAK KAP

Ortadoğu ve Akdeniz çanağında insanoğlunun ilk defa topraktan kap yapmaya başladığı yer olan Çatalhöyük, insanların buğday yetiştirmeye başlamaları ve evlerde dini inançları doğrultusunda çizilen duvar resimleri ve öküz başlarıyla ön plana çıkıyor. Konya’nın Çumra ilçesinde, UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi’nde yer alan neolitik çağ yerleşim yeri Çatalhöyük halkının bölgeyi kuraklık nedeniyle terk ettiği tahmin ediliyor. Çatalhöyük’ün tarihi, milattan önce 7100-5950 arasına dayanıyor.

BİZDEN GÜÇLÜLERMİŞ

Günümüzden 9 bin yıl önceki insanların tarım faaliyetlerine yeni başladığı yerleşim olmasıyla önemi ortaya çıkan Çatalhöyük’te, daha önceki araştırmalarda insanların 1,70 metreden kısa olduklarını ancak, günümüz insanına göre çok daha güçlü oldukları ortaya çıkmıştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
İstanbul'un göbeğinde terör estirdiler... İnanılmaz görüntüler!
Araklı'daki selde 3 kişi öldü, 7 kişi aranıyor
KKTC'den 'Hayalet şehir' kararı
Kırmızı listedeki terörist Şerif Yakut etkisiz hale getirildi