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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Savaş ATAK - İstanbul DHA
23.11.2019 - 16:36, Son Güncelleme:

Çatalca'da tepki çeken olay

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Çatalca'da tepki çeken olay

İstanbul, Çatalca'ya çok sayıda sokak hayvanın zehirlenmesi hayvan severlerin tepkisine neden oldu.

Çatalca Ovayenice Mahallesi'nde ardı ardına sokak hayvanları can verdi. Çevre sakinleri hayvanlara zehirli yiyecek verildiğini öne sürdü. 

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine jandarma ile ilçe tarım ve orman müdürlüğü inceleme yaptı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine tepkiler arttı.

Çatalca Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "İlçemiz Ovayenice Mahallesinde 21.11.2019 tarihinde yaşanan, sokak hayvanlarının zehirlenmesi hakkında; İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Mahalle Muhtarımız, Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğümüz, Zabıta Müdürlüğümüz ve İlçe Jandarma ekipleri işbirliğinde incelemeler ivedilikle yapılmıştır.  Gerekli tedbirler alınarak tahkikatlar devam etmektedir" denildi.

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