Çatalca'da şiddetli fırtına ağaç devirdi

İstanbul genelinde sabah saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar ve fırtına etkili oluyor. Elbasan Mahallesi'nde fırtına nedeniyle yola ağaç devrildi. Yol bir süre trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Belediye ekipleri devrilen ağacı parçalara ayırarak yol kenarına aldı. Ağacın kaldırılmasının ardından yol açıldı.