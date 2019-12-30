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Savaş ATAK/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 30.12.2019 - 15:46,Son Güncelleme:/

Çatalca'da şiddetli fırtına ağaç devirdi

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Çatalca'da şiddetli fırtına ağaç devirdi

İstanbul Çatalca'da şiddetli fırtına nedeniyle ağaç devrildi.

İstanbul genelinde sabah saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar ve fırtına etkili oluyor. Elbasan Mahallesi'nde fırtına nedeniyle yola ağaç devrildi. Yol bir süre trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Belediye ekipleri devrilen ağacı parçalara ayırarak yol kenarına aldı. Ağacın kaldırılmasının ardından yol açıldı.

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