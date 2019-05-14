Casusun cenazesi ‘bürokrasi’ye takıldı
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için casusluk yaptığı iddiasıyla yakalanan ve 29 Nisan’da tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar ettiği ileri sürülen Zaki Y.M. Hasan’ın Adli Tıp Kurumu’ndaki cenazesi ‘diplomatik bürokrasi’ye takıldı.
Hem Filistin hem de Bulgaristan vatandaşı olan Hasan’ın cenazesinin teslim edilebilmesi için iki devletin konsolosluğunun başvurusu ve onayı gerekiyor. Ancak henüz bu iki konsolosluk başvuru yapmadı. İkisi birden yapmadığı için de cenaze teslim edilemedi. Yapılan incelemede Hasan’ın ‘asılma’ sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Ancak ayrıntılı rapor daha sonra çıkacak.
KAŞIKÇI ŞÜPHESİ
Zaki Y.M. Hasan ve Samer S.R. Shaban MİT ve Emniyet’in takibi sonucu yakalanmış ve 19 Nisan’da ‘uluslararası casusluk yapma’, ‘devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme’ suçlamasıyla tutuklanmıştı. İki ajanın, 2 Ekim günü Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinaetiyle bağlantıları araştırılıyordu. Zaki Y.M. Hasan, 29 Nisan’da Silivri Cezaevi’nde banyo kapısına asılı olarak bulunmuş ve intihar ettiği belirtilmişti.
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