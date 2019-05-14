Casusun cenazesi 10 gün sonra alındı
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için casusluk yaptığı iddiasıyla yakalanan ve 29 Nisan’da tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar ettiği belirlenen Zaki Y.M. Hasan’ın Adli Tıp Kurumu’ndaki cenazesi ‘diplomatik bürokrasi’ye takıldı. Konsolosluk işlemlerindeki eksiklikler nedeniyle cenaze 11 Mayıs Cumartesi günü alındı.
Hem Filistin hem de Bulgaristan vatandaşı olan Hasan’ın cenazesinin teslim edilebilmesi için iki devletin konsolosluğunun başvurusu ve onayı gerekiyordu. Ancak bu konsolosluk yapmadığı için de cenaze 10 gün morgta bekledi. Konsoloslukların işlemleri tamamlamasının ardından cenaze 11 Mayıs Cumartesi günü alındı.
Yapılan incelemede Hasan’ın ‘asılma’ sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Ancak ayrıntılı rapor daha sonra çıkacak.
KAŞIKÇI ŞÜPHESİ
Zaki Y.M. Hasan ve Samer S.R. Shaban MİT ve Emniyet’in takibi sonucu yakalanmış ve 19 Nisan’da ‘uluslararası casusluk yapma’, ‘devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.
İki ajanın, 2 Ekim günü Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle bağlantıları araştırılıyordu. Zaki Y.M. Hasan, 29 Nisan’da Silivri Cezaevi’nde banyo kapısına asılı olarak bulunmuş ve intihar ettiği belirtilmişti.
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