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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Musa KESLER
14.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Casusun cenazesi 10 gün sonra alındı

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Casusun cenazesi 10 gün sonra alındı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için casusluk yaptığı iddiasıyla yakalanan ve 29 Nisan’da tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar ettiği belirlenen Zaki Y.M. Hasan’ın Adli Tıp Kurumu’ndaki cenazesi ‘diplomatik bürokrasi’ye takıldı. Konsolosluk işlemlerindeki eksiklikler nedeniyle cenaze 11 Mayıs Cumartesi günü alındı.

Hem Filistin hem de Bulgaristan vatandaşı olan Hasan’ın cenazesinin teslim edilebilmesi için iki devletin konsolosluğunun başvurusu ve onayı gerekiyordu. Ancak bu konsolosluk yapmadığı için de cenaze 10 gün morgta bekledi. Konsoloslukların işlemleri tamamlamasının ardından cenaze 11 Mayıs Cumartesi günü alındı.

Yapılan incelemede Hasan’ın ‘asılma’ sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Ancak ayrıntılı rapor daha sonra çıkacak.

KAŞIKÇI ŞÜPHESİ

Zaki Y.M. Hasan ve Samer S.R. Shaban MİT ve Emniyet’in takibi sonucu yakalanmış ve 19 Nisan’da ‘uluslararası casusluk yapma’, ‘devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.

İki ajanın, 2 Ekim günü Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle bağlantıları araştırılıyordu. Zaki Y.M. Hasan, 29 Nisan’da Silivri Cezaevi’nde banyo kapısına asılı olarak bulunmuş ve intihar ettiği belirtilmişti.



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