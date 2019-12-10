Çarşamba günü (yarın) okullar Antalya'da tatil mi olacak? sorusunun yanıtı için gözler valilikte

Antalya için verilen kırmızı kodlu uyarı ile çok kuvvetli bir meteorolojik hadise beklenirken, eğitimci, veli ve öğrenciler yağış açıklaması nedeniyle Antalya Valiliği'nden yapılacak açıklamayı sorguluyor. Peki, Antalya'da yarın eğitime ara verildi mi? 11 Aralık okullar tatil mi? İşte, konuyla ilgili merak edilen ayrıntılar.

ÇARŞAMBA GÜNÜ OKULLAR ANTALYA'DA TATİL Mİ?

Antalya Valiliği'nden henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

Antalya Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürü Davut Öztürk, 2019 yılında vatandaşların meteorolojik uyarıları daha iyi ve kolay anlaması için renk kodlu meteorolojik uyarı sistemine geçtiklerini kaydetti.

Yerli ve milli imkanlarla bu sistemi oluşturduklarını belirten Öztürk, 4 adet meteorolojik renk uyarısı olduğunu açıkladı. Öztürk, "Bunlardan en tehlikelisi ilk kez bugün Antalya için verilen kırmızı uyarıdır. Kırmızı renk, beklenen meteorolojik hadisenin çok tehlikeli, geniş alanlarda olumsuzluklara, ciddi hasarlara yol açabilecek uyarı anlamına geliyor. Kırmızı uyarı verildiğinde vatandaşların sıklıkla meteorolojiyi takip etmeleri lazım. Çarşamba günü öğle saatlerden perşembe öğle saatlerine kadar Antalya'nın merkez ilçeleri ve Kemer'de metrekareye 200-250 kilogram yağış düşeceğini tahmin ettiğimiz için kırmızı renk uyarısı yaptık. Serik, Kumluca ve Finike ilçesinde de 100 kilogramdan biraz fazla yağış beklediğimiz için o ilçeler için turuncu renkli uyarı verdik" diye konuştu.

'ANTALYA'DA DAHA FAZLA YAĞMURUN OLDUĞU ZAMANLAR OLDU'

Bu uyarının yaratabileceği hadisenin Antalya için hiç görülmemiş bir hadise olmadığına dikkati çeken Öztürk, "Bundan daha fazla yağdığı zamanlar oldu. Geçen sene 17 Aralık'ta Kemer Ovacık'a saatte 491 kilogram yağış düşmüştü. O zaman renk kodu uyarımız yoktu. Resmi kurumların ve vatandaşların, sel ve baskınlarına karşı, rüzgarın yaratabileceği olumsuzluklara karşı, çatı uçması, ağaçların devrilmesi ve trafikte aksamalara karşı tedbirli olması gerekiyor. Meteorolojiyi sık takip etmekte fayda var. Sürekli bir fırtına beklenmiyor ama yer yer fırtına olabilir. Denizde ve kıyıda zayıf da olsa hortum gerçekleşme olasılığı var" diye konuştu.

AFAD VE İTFAİYEDE TÜM İZİNLER İPTAL EDİLDİ

'Kırmızı' uyarıdan sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü'nde tüm izinler iptal edildi. Her iki kurum izinde olan personelini de yarın göreve çağırdı.

ANTALYA VALİSİ: KRİZ MASASI OLUŞTURDUK

Vali Münir Karaloğlu, "Vali Yardımcımız Atıf Çiçekli'nin başkanlığında kriz masası oluşturduk. AFAD, itfaiye ve uyarı yapılan ilçe belediye başkan yardımcılarının da içinde olduğu kriz masası, hazırlıkları yönetiyor." ifadesini kullandı.

Karaloğlu, meteorolojinin uyarısına göre sel ve su baskını riski olduğunu, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı herkesin dikkatli olması gerektiğini kaydetti.