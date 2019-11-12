Çarşamba günü hava nasıl olacak? İşte 5 günlük il il hava durumu tahminleri
"Yarın hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtı merak edilirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ilerleyen günlere ait hava durumu tahminlerini paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre, çarşamba günü Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz’de sis bekleniyor. Perşembe günü ise İstanbul'da parçalı bulutlu hava hakim olacak. İşte, "yağmur yağacak mı?" sorusuna cevap arayanlar için 5 günlük il il hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İç Anadolu’nun kuzeybatısında yer yer pus ve sis bekleniyor. İşte, Türkiye geneli hava durumu raporu.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE 9°C, 23°C
Parçalı ve yer çok bulutlu, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
İSTANBUL 15°C, 25°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KIRKLARELİ 13°C, 24°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KOCAELİ 15°C, 25°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
EGE
Parçalı bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
DENİZLİ 13°C, 24°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 18°C, 26°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
MANİSA 14°C, 24°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA 8°C, 21°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 13°C, 29°C
Az bulutlu
ANTALYA 19°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 10°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 17°C, 28°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA 5°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI -1°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ESKİŞEHİR 5°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 7°C, 20°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU 4°C, 21°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
DÜZCE 9°C, 24°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU -1°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 16°C, 26°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
AMASYA 4°C, 20°C
Az bulutlu
ÇORUM 0°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
SAMSUN 10°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
TRABZON 12°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 0°C, 14°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
KARS -6°C, 12°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
MALATYA 3°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN -3°C, 13°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 3°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 8°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 9°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 11°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
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