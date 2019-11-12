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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.11.2019 - 22:28, Son Güncelleme:

Çarşamba günü hava nasıl olacak? İşte 5 günlük il il hava durumu tahminleri

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Çarşamba günü hava nasıl olacak? İşte 5 günlük il il hava durumu tahminleri

"Yarın hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtı merak edilirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ilerleyen günlere ait hava durumu tahminlerini paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre, çarşamba günü Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz’de sis bekleniyor. Perşembe günü ise İstanbul'da parçalı bulutlu hava hakim olacak. İşte, "yağmur yağacak mı?" sorusuna cevap arayanlar için 5 günlük il il hava durumu tahminleri.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İç Anadolu’nun kuzeybatısında yer yer pus ve sis bekleniyor. İşte, Türkiye geneli hava durumu raporu.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE 9°C, 23°C
Parçalı ve yer çok bulutlu, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

İSTANBUL 15°C, 25°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KIRKLARELİ 13°C, 24°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KOCAELİ 15°C, 25°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

Çarşamba günü hava nasıl olacak İşte 5 günlük il il hava durumu tahminleri

EGE
Parçalı bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

DENİZLİ 13°C, 24°C
Parçalı bulutlu

İZMİR 18°C, 26°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

MANİSA 14°C, 24°C
Parçalı bulutlu

MUĞLA 8°C, 21°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 13°C, 29°C
Az bulutlu

Çarşamba günü hava nasıl olacak İşte 5 günlük il il hava durumu tahminleri

ANTALYA 19°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY 10°C, 25°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN 17°C, 28°C
Az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA 5°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI -1°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ESKİŞEHİR 5°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 7°C, 20°C
Az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU 4°C, 21°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

DÜZCE 9°C, 24°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU -1°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 16°C, 26°C
Parçalı bulutlu

Çarşamba günü hava nasıl olacak İşte 5 günlük il il hava durumu tahminleri

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA 4°C, 20°C
Az bulutlu

ÇORUM 0°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

SAMSUN 10°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

TRABZON 12°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Çarşamba günü hava nasıl olacak İşte 5 günlük il il hava durumu tahminleri

ERZURUM 0°C, 14°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KARS -6°C, 12°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

MALATYA 3°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN -3°C, 13°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Çarşamba günü hava nasıl olacak İşte 5 günlük il il hava durumu tahminleri

DİYARBAKIR 3°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 8°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 9°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 11°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

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