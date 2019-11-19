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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.11.2019 - 20:22, Son Güncelleme:

Çarşamba günü hava nasıl olacak? 20 Kasım il il hava durumu tahminleri

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Çarşamba günü hava nasıl olacak? 20 Kasım il il hava durumu tahminleri

Hafta ortasına doğru gelinirken, "yarın hava nasıl olacak?" sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Çarşamba gününe ait hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre, hava sıcaklığında herhangi bir değişiklik olmayacak. Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'da ise sis bekleniyor. İşte, son değerlendirmelere göre, 20 Kasım il il hava durumu tahminleri.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'da yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, batı ve iç bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, yarın zamanla Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Çarşamba günü hava nasıl olacak 20 Kasım il il hava durumu tahminleri

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ÇANAKKALE 11°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

EDİRNE 8°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

İSTANBUL 12°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer sisli ve puslu

KOCAELİ 10°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

Çarşamba günü hava nasıl olacak 20 Kasım il il hava durumu tahminleri

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 1°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 13°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 8°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 5°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 9°C, 24°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 14°C, 23°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 9°C, 23°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN 13°C, 23°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 2°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ÇANKIRI -2°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ESKİŞEHİR -2°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KONYA 1°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

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Çarşamba günü hava nasıl olacak 20 Kasım il il hava durumu tahminleri

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 2°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

DÜZCE 6°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KASTAMONU 0°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ZONGULDAK 10°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yarın zamanla Doğu Karadeniz kıyılarının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 1°C, 17°C
Parçalı bulutlu

ARTVİN 6°C, 15°C
Parçalı, yarın zamanla çok bulutlu

SAMSUN 9°C, 15°C
Parçalı bulutlu

TRABZON 11°C, 16°C
Parçalı, yarın zamanla çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer puslu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -4°C, 10°C
Az bulutlu ve açık

KARS -9°C, 10°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA -1°C, 15°C
Az bulutlu ve açık

VAN -4°C, 10°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 0°C, 20°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 4°C, 21°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 6°C, 17°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 8°C, 23°C
Az bulutlu ve açık

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