Çarşamba günü hava nasıl olacak? 20 Kasım il il hava durumu tahminleri
Hafta ortasına doğru gelinirken, "yarın hava nasıl olacak?" sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Çarşamba gününe ait hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre, hava sıcaklığında herhangi bir değişiklik olmayacak. Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'da ise sis bekleniyor. İşte, son değerlendirmelere göre, 20 Kasım il il hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'da yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, batı ve iç bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, yarın zamanla Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ÇANAKKALE 11°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
EDİRNE 8°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
İSTANBUL 12°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer sisli ve puslu
KOCAELİ 10°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 1°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 13°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 8°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 5°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 9°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 14°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 9°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 13°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA 2°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ÇANKIRI -2°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ESKİŞEHİR -2°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KONYA 1°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
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BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 2°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
DÜZCE 6°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KASTAMONU 0°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ZONGULDAK 10°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yarın zamanla Doğu Karadeniz kıyılarının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 1°C, 17°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN 6°C, 15°C
Parçalı, yarın zamanla çok bulutlu
SAMSUN 9°C, 15°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 11°C, 16°C
Parçalı, yarın zamanla çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer puslu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -4°C, 10°C
Az bulutlu ve açık
KARS -9°C, 10°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA -1°C, 15°C
Az bulutlu ve açık
VAN -4°C, 10°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 0°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 4°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 6°C, 17°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 8°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
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