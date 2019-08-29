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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
29.08.2019 - 01:54, Son Güncelleme:

Çarşaflı saldırgan dehşet saçtı! Ortalığı kana buladı

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Çarşaflı saldırgan dehşet saçtı! Ortalığı kana buladı

Kağıthane’de sokakta oturarak çekirdek yiyen gruba, çarşaflı olduğu ileri sürülen kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda bir kişi yaralanırken, şüpheli ise elindeki silahla kayıplara karıştı.

Olay, saat 23.00 sularında Kağıthane Ortabayır Mahallesi Feda Sokakta meydana geldi. İddiaya göre çarşaflı olan bir kişi sokaktaki kaldırımda çekirdek yiyen gruba yaklaştı. Elindeki silahı çıkaran çarşaflı olduğu ileri sürülen şahsı gruptakiler kadın zannetti. Ancak şahıs oturan grubun olduğu yere gelerek, elindeki silahla ateş etmeye başladı. Silahlı saldırıda gruptan Tura C., isimli kişi vücudunun çeşitli yerlerinde aldığı mermilerle yaralandı.

Çarşaflı saldırgan dehşet saçtı Ortalığı kana buladı

‘ŞÜPHELİ ÇARŞAFLI ŞEKİLDE OLAY YERİNDEN KAÇTI’

Saldırıyı gerçekleştiren çarşaflı kişi elindeki silahla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, yaralı, bir vatandaşa ait araçla Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, sokağın giriş ve çıkışını güvenlik şeridi ile kapattı. Daha sonra olay yeri inceleme polis ekipleri de inceleme ve delil çalışması yaptı. İncelemenin ardından polis, çevrede güvenlik kamerası çalışması yaptı.

Çarşaflı saldırgan dehşet saçtı Ortalığı kana buladı

Şüphelinin yakalanması için çalışma sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çarşaflı saldırgan dehşet saçtı Ortalığı kana buladı

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