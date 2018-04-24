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    Çarşafı çıkarınca şoke etti

    Adnan ÇELEBİ/NİĞDE,(DHA)
    24.04.2018 - 14:27 | Son Güncelleme:

    NİĞDE’de hakkında yakalama kararı bulunan Yahya Ş.(32), kara çarşaf giymiş halde pompalı tüfekle yolda giderken yakalandı.

    Kent merkezinde Amas Yolu Niğde Evleri civarında kara çarşaf giyen şüpheli bir kişi olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Çevrede araştırma yapan polis, kara çarşaflı bir kişiyi durdurdu. Sorulara cevap vermek istemeyen ve gitmeye çalışan kara çarşaflının nafaka ödemediği için hakkında yakalama kararı bulunan Yahya Ş. olduğu ortaya çıktı.

    Polis, şüphelinin kara çarşafını çıkarınca üzerinde pompalı tüfek ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli Yahya Ş., sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Çarşafı çıkarınca şoke etti

    Etiketler: kara çarşaflı adam , NoMobil , gündem
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