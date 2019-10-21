Çarpıtma çabası var
İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye ve ABD arasında Barış Pınarı harekâtı konusunda varılan anlaşmaya ilişkin, “gerçekleri çarpıtma konusunda bir çabanın söz konusu olduğunu” belirterek, Türkiye’nin harekâtı 120 saatliğine askıya aldığını ve bunun karşılığında ABD’nin, YPG/PKK’nın çekilmesi konusunda yükümlü olduğunu vurguladı.
Altun, Twitter’dan paylaştığı mesajında, “Türkiye-ABD anlaşmasına ilişkin gerçekleri çarpıtma konusunda bir çaba söz konusu. Sözün özü şudur: Türkiye Barış Pınarı Harekâtı’nı 120 saatliğine askıya aldı. Karşılığında, ABD, YPG’nin çekilmesini kolaylaştırmakla ve YPG’nin elindeki ağır silahları toplamakla yükümlü. Zaman ilerliyor” ifadelerini kullandı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle