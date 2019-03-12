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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
12.03.2019 - 00:18, Son Güncelleme:

Çarpışan otomobiller kanala uçtu: 7 yaralı

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Çarpışan otomobiller kanala uçtu: 7 yaralı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde çarpışan iki otomobil yaklaşık 1 metrelik banketten kanala uçtu. Kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, şehir merkezine doğru ilerleyen A.E. idaresindeki 31 AAF 270 plakalı otomobil ile C.O.’nun kullandığı 46 EH 636 plakalı otomobil çarpıştı. Otomobiller, yaklaşık 1 metrelik banketten kanala uçtu.

Kaza ihbarının ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.

Çarpışan otomobiller kanala uçtu: 7 yaralı

Kazada her iki aracın sürücüleri ile F.E., N.T., N.Ö., M.G. ve E.N.G. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ambulansları ile Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya karışanların hastanedeki tedavi sonrasında evine dönen akrabalar olduğu belirtildi.

 

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