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DHA
Haber Giriş: 02.01.2020 - 00:29,Son Güncelleme:/

Çarpışan iki otomobil hurdaya döndü

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, kavşakta çarpışan 2 otomobilden biri, savrulup refüje çıkarak yön levhasını devirdi. Kazada iki otomobil de hurdaya döndü.

Kaza, gece saatlerinde, Osmangazi Mahallesi Tuzla Caddesi’ndeki kavşakta meydana geldi. Savaş Girti yönetimindeki 34 TM 9394 plakalı otomobille Eyüp Demir’in kullandığı 34 EE 8039 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Çarpışan iki otomobil hurdaya döndü

Çarpışmanın şiddetiyle Eyüp Demir’in otomobili savrularak refüje çıkıp, yön levhasını devirdi. Kazada iki otomobil de hurdaya dönerken, sürücüler yara almadan kurtuldu.

Otomobiller çekici ile bulundukları yerden kaldırıldı.

Çarpışan iki otomobil hurdaya döndü

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