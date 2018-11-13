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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.11.2018 - 11:40, Son Güncelleme:

'Çarpıntım' var diye hastaneye gitti, hayatının şokunu yaşadı!

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'Çarpıntım' var diye hastaneye gitti, hayatının şokunu yaşadı!

Antalya'da yaşayan Hasan Köroğlu, kalbinin delik olduğunu 31 yaşında öğrendi. Kalp çarpıntısı şikayetiyle hastanenin yolunu tutan Köroğlu, duydukları karşısında şaşkına döndü. Kalbinin doğuştan delik olduğunu öğrenen Köroğlu, ameliyatla sağlığına kavuştu

Antalya'da yaşayan Hasan Köroğlu, doğuştan kalbinde delik ile doğdu ancak durumunu 31 yaşında öğrendi. Psikolojik danışman olan Köroğlu, ameliyatla sağlığına kavuştu. Bir ilkokulda psikolojik danışman olarak görev yapan Hasan Köroğlu, geçen haziran ayında kalbindeki çarpıntı nedeniyle doktora gitti. Yapılan muayenede kalbinde 32 mm çapında delik tespit edildi.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Okutan muayene sonrasında hastaya, kalbindeki deliğin ameliyatla kapatılacağını söyledi. Tetkikler sonrasında ameliyata alınan Hasan Köroğlu'nun 31 yıl boyunca habersiz yaşadığı kalbindeki delik kapatıldı. Ameliyattan 3 gün sonra taburcu edilen Hasan Köroğlu, normal hayatına döndü.

Kalp hastası olduğunu öğrenince şaşırdığını aktaran Hasan Köroğlu, tedirgin olduğunu belirtti. Tedavisi için doktor arayışına girdiği sırada Prof. Dr. Hüseyin Okutan'la yolunun kesiştiğini kaydeden Hasan Köroğlu, "Doktorum en geç 3 günde taburcu olabileceğimi, 1-2 hafta içerisinde normal hayatıma dönebileceğimi söyledi. Ameliyattan sonra da süreç söylediği şekilde işledi. 3 günde taburcu oldum. 1 hafta sonra da araba kullanabilecek hale geldim. Şu anda hiçbir sıkıntım yok, rahatça gezebiliyorum" dedi.

"BAZEN 40 YAŞINA KADAR BİLE GİZLİ KALABİLİYOR"

Prof. Dr. Hüseyin Okutan, doğuştan kalp hastalıklarının bazen teşhis edilmeden 30'lu 40'lı yaşlara kadar gizli kalabildiğini söyledi.

Bunlar içerisinde de en sık 'atriyal septal defekt' (ASD) denilen, kalp kulakçıkları arasında deliğin kapanmaması ile karşılaştıklarını anlatan Prof. Dr. Okutan, şunları söyledi: "Hastamızın bu yaşına kadar hiç şikayeti olmamış. Fakat normal bir muayenede kalp kulakçıkları arasındaki duvarın gelişmediği, büyük bir delik olduğu tespit edilmiş. Açık kalp ameliyatı gerekiyordu ancak biz koltuk altından 6-7 santimlik bir kesiden, hiç kemik kesmeden, kaburgalarının arasından girdik. Kendi kalp zarıyla deliği kapattık. Bu günümüzde oldukça yaygınlaşan, hastanın hemen mobilize olabildiği, günlük hayatına da hızlıca geri dönebildiği bir ameliyat tekniği. Ameliyat esnasında boyun ve kasık damarları kullanılarak, sadece kaburgalarının arasından kalbe ulaşılarak bu delik kapatıldı. Aynı yöntemle yine kalp kapağı ameliyatları da yapılıyor. Hastanın günlük yaşamına dönmesi sadece birkaç günü buluyor."

Çarpıntım var diye hastaneye gitti, hayatının şokunu yaşadı


 

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