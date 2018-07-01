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    Çarpıcı detaylar ortaya çıktı... Adil Öksüz için 320 'boş' operasyon!

    Hürriyet Haber
    01.07.2018 - 07:19 | Son Güncelleme:

    FETÖ firari imamı Adil Öksüz’ü yakalamakla görevli ekibin başındaki Şube Müdürü Özoğluöz ile ilgili çok çarpıcı bilgiler ortaya çıktı. Özoğluöz, Adil Öksüz'ün İstanbul'da bir plazada olduğu istihbaratı paylaşmadı. Öksüz'ün izini kaybettirmesi için ise 320’ye yakın boş operasyona imza attı.

    FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişimindeki sivil ayağın bir numaralı ismi Hava Kuvvetleri İmamı firari Adil Öksüz’ü yakalamakla görevli polis ekibinin başındaki Ercan Özoğluöz ile ilgili çarpıcı bilgiler ortaya çıktı. İstihbarat kaynaklarına göre, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü (KOM) Özoğluöz’ün, Öksüz’ün kaçış güzergâhıyla ilgili istihbarat bilgilerini görmezden gelerek onu çayırda çimende aradı

    ÖKSÜZ PLAZA'DAYDI, BİLDİRMEDİ

    Akşam Gazetesi'nden Bülent Şanlıkan'ın haberine göre; 320’ye yakın boş operasyona imza atarak Öksüz’ü adeta bulmamak için çaba gösteren Özoğluöz şüphe doğurdu. Özoğluöz bununla da kalmadı, Öksüz’ün HTS kayıtlarında İstanbul’da bir plazada olduğu bilgisini gerekli birimlerle paylaşmadı. Öksüz’ün İstanbul’da kardeşiyle toplantı yaptığı istihbaratını görmezden gelerek izinin kaybedilmesini sağladı. Operasyonların çoğunu kayıt altına almadı.

    EN GÜVENİLİR İMAM DA GÖZALTINDA

    Özoğluöz ile birlikte gözaltına alınan Muhittin Fidan’ın mahrem imamlar arasında ‘en güvenilir’ olarak nitelendirildikleri öğrenildi.

    AYTOP İLE 22 KEZ GÖRÜŞMÜŞ

    Açığa alınan, hatta emniyet müdürlüğüne girişi bile yasaklanan Özoğluöz’ün ayrıca Sakarya’da FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan kişilerin aileleriyle temasa geçen Cüneyt Aytop ile 22 kez WhatsApp görüşmesi yaptığı öğrenildi. Özoğluöz’ün yakalamakla sorumlu olduğu Aytop’un çok sayıda kişiden topladığı yaklaşık 200 bin doları hesabına geçirdiği tespit edilmişti.

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    Etiketler: Müdürü Özoğluöz , operasyon , son dakika , haberler
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