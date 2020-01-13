Carpe Diem ne demek? Carpe Diem Türkçesi nedir?

Anı yaşamak olarak bilinen Carpe Diem aslında tam olarak Türkçe karşılığında “Günü Yakala” olarak çevirilmektedir.

Carpe Diem Ne Demek?

Yaklaşık olarak milattan 23 yıl kadar önce dile getirilmiş olan Carpe Diem, Latin edebiyatının önemli ozanlarından biri olan Horatius’un bir dizesinde geçmektedir. Türkiye'deki karşılığı olarak ise ‘Günü Yakala’ anlamı çıkıyor. Popüler kültür üzerinden halk dilinde yorumlanacak olursa anı yaşamak, gününü gün etmek ve anın tadını çıkarmak gibi anlamlar ifade edebilmektedir. Ancak günümüze değişen ifadesi nedeniyle gerçek anlamından büyük oranda uzaklaşmış durumdadır.

Carpe Diem Türkçesi Nedir?

Doğrudan Türkçeye çevrilmesiyle ‘Günü Yakala’ anlamı çıksa dahi, derinlemesine bakıldığında çok daha önemli bir anlam ifade ettiğini söylemek mümkün. Özellikle günümüz popüler dünyasında, ‘Umursamaz, kayıtsız, geleceği düşünmeyen ve hayatı ciddiye almaz,’ gibi ifadeler söz konusu. Ancak bu Carpe Diem sözcüğünün gerçek ve derin anlamından tamamen uzak.

Orijinal kitabın dizeleri arasındaki anlam ise bambaşkadır;

‘Günü yaşa; yarına mümkün olduğunca az güven.’

Burada bahsedilen temel anlam geleceği boşlamak değil, aksine geleceği emin adımlarla inşa edebilmek için bugünden planlama gerçekleştirmektir. Şimdiden harekete geçmek ve yaşamın her anını kıymetli hale getirmek olarak da söylenebilir. Nitekim yarın için insanları nelerin beklediği belirsizdir.