Caretta yuvalarına porsuk tehdidi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCaretta yuvalarına porsuk tehdidi
GeriGündem Caretta yuvalarına porsuk tehdidi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)
07.06.2019 - 13:49, Son Güncelleme:

Caretta yuvalarına porsuk tehdidi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Caretta yuvalarına porsuk tehdidi

AVRUPA’nın en iyi kumsalları arasında gösterilen Muğla’nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Plajı’nda, nesli tükenmek tehlikesiyle karşı karşıya olan caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının yuvaları, porsuklar tarafından tahrip edilmemeleri için kafesleniyor. Caretta yuvasına giren ve yumurta yemeye çalışan bir porsuk, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İztuzu Plajı’nda, deniz kaplumbağası yuvalarının tilki ve porsuk gibi canlılar tarafından tahrip edilip yumurtalarının yenmesi (predasyon), en büyük doğal tehdit olarak görülüyor. Ortaca’da faaliyetlerini sürdüren Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) görevlileri tarafından yürütülen arazi çalışmalarında, caretta carettaların yumurtalarının korunması için yuvaları kafesleniyor ve her gün kontrol ediliyor. Dün gece saatlerinde yapılan kontrolde bir porsuğun, caretta caretta yumurtası yemek için toprağı eşeleyerek yuva içine girdiği görüldü. Girdiği kafesten çıkamayan ve kafesin kaldırılmasıyla kurtulan porsuk, doğal ortamına geri döndü.

Projenin yürütücüsü DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, "Kafesleme işlemi yapılmadığında yuvaların yüzde 70’e yakını avcı hayvanlar tarafından tahrip edilebiliyor. Kafesleme, yerinde koruma için en etkin yöntemlerin başında geliyor. Dün gece kayıt altına aldığımız videoda olduğu gibi porsuk gibi inatçı hayvanlar bu koruma yöntemini zaman zaman aşabiliyorlar. Öte yandan dişi kaplumbağalar, yuvalama sezonunda tabii ki yüzlerce yumurta bırakıyor. Ancak denize ulaşsalar dahi, yırtıcıların göz hapsinde olan yavruların hayatta kalma oranı oldukça az. Porsuk, yavruların karşılaştığı tehditlerden sadece birisi. Dünyanın farklı noktalarında insanların yuvalardan yumurtaları toplaması, erginlerin avlanması veya yuvalama alanlarını tahrip etmesi sonucunda şansları daha da azalıyor" dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Ortalık karıştı! Transseksüel olduğunu öğrenince bu hale getirdi
Kunduracı Ahmet’ten Cape Town’a kalp nakli mektubu
ByLock itirafçısı: ‘Öz’ün birebir imamı Osman Canpolat’
AlzheImer’a ilaç umudu