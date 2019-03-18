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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA (DHA)
18.03.2019 - 11:26, Son Güncelleme:

Caretta carettalar için 6 bekçi aranıyor

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Caretta carettalar için 6 bekçi aranıyor

ANTALYA'nın Kemer ilçesindeki Çıralı Sahili'ne yumurtlayan caretta carettaların yuva sayısının azalması üzerine önlemler artırıldı. Caretta carettalar için 6 ay ücretli çalışacak 6 bekçi aranıyor.

Dünyaca ünlü tatil beldesi Kemer ilçesine bağlı Çıralı'da nesli tehlike altındaki caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının yuva sayısının geçen yıl azalmasının ardından türü korumak için bölgede gönüllüler tarafından oluşturulan Çevre Koruma Kooperatifi yeni önlemler için girişimlerde bulundu.

Türkiye'nin en önemli caretta caretta yuvalama alanlarından Çıralı'da geçen yıl sahilde ateş yakılması ve çadır kurularak kamp yapılmasını önlemeye çalışan kooperatif, bu yıl tedbirleri artıracak. Kooperatif, özellikle gece çalışacak 6 güvenlik görevlisi bulmak için çalışma başlattı. Mayıs ayında işe başlayacak güvenlik görevlileri, tatil sezonunun sonuna kadar çalışacak. Görevlilere asgari ücret verilecek.

Caretta carettalar için 6 bekçi aranıyor
YUVALAMA GEÇEN YIL YARIYA DÜŞTÜ

Çevre Koruma Kooperatifi Üyesi Erdal Elginöz, bölgede gece saatlerinde denize girilmesi, sahilde ateş yakılması, çadır kurulması gibi nedenlerden dolayı önceki yıl 141 olan yuva sayısının geçen yıl yarıya düştüğünü söyledi.

Çıralı'nın caretta carettalar için değişik bir yumurtlama alanı olduğunu aktaran Elginöz, sahilin İztuzu gibi tellerle çevreli olmadığını, insanların gündüz rahatlıkla kullanabildiğini kaydetti. Geceleri caretta carettalar için kumsala çıkılmaması gerektiğini anlatan Erdal Elginöz, "Geçen yıllarda duyarlılık azaldı, insanlar bizi dinlemiyordu. Çok fazla ışık oluyor, çadırlar kuruluyor, hatta ateş yakanlar oluyordu. Eleman tutup gece bekçiliği yaptıracağız. Kıyıda geceleri insan faaliyetinin olmaması gerekiyor. Hava karardıktan sonra kıyıya kimsenin çıkmaması gerekiyor. Kooperatifimiz bünyesinde çalışacak 6 kişi kumsalda insan faaliyetine engel olacak. Gönüllü insanlar da var" diye konuştu.

Caretta carettalar için 6 bekçi aranıyor
EKİM AYI SONUNA KADAR ÇALIŞACAK

Çevre halkının caretta carettalar konusunda çok duyarlı olduğunu belirten Elginöz, devlet, vatandaş ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları birlikte yürüttüğünü söyledi. Toplayacakları bağışlarla işe alacakları kişilerin ücretlerini ödeyeceklerini belirten Erdal Elginöz, "6 kişi 1 Mayıs'ta işe başlayacak, ekim ayı sonuna kadar, yani 6 ay çalışacak" dedi.

Caretta carettalar için 6 bekçi aranıyor

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