Çaresizce beklediler

Tokat'ta hızı zaman zaman 60 kilometreye çıkan rüzgar, merkeze bağlı Gümenek köyünde sebze seralarının örtülerini uçurdu. Bazı seralar ise ekili ürünlerin üzerine yıkılarak, zarar verdi. Tokat Tarım Orman İl Müdürlüğü ekipleri, il genelinde hasar tespit çalışmalarına başladı.





Gümenek Muhtarı Duran Sarı, köyde 300 dönüm serada rüzgar nedeniyle hasar meydana geldiğini belirterek, "Çok büyük zararımız var. Yaklaşık 300 dönüm seramız gitti. Seramızda marul, maydanoz, soğan, tere ve roka vardı. Köyümüz geçimini seradan sağlıyordu. Mağdur olduk'' dedi.



Çiftçi Burak Taşkın da "Rüzgardan dolayı 3 hektarlık seramızda maddi hasar oluştu. İçerisinde mahsulümüz olduğu halde bir şey yapamıyoruz. Elimizden gelen bir şey yok. Devlet yetkililerinden yardım istiyoruz" diye konuştu.