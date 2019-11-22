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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Halil İbrahim KARAÇAY/HATAY, (DHA)
22.11.2019 - 11:41, Son Güncelleme:

Çaresizce aradı...

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HATAY'da seyyar satıcılık yaparak geçimini sağlayan kanser hastası Necmiye Gürcü (47), babası ve kız kardeşiyle birlikte yaşadığı 2 odalı evlerinde çıkan yangından geriye kalan sağlam eşyaları ve sattığı ürünleri aradı. Geriye sadece üzerlerindeki kıyafetleri kalan Gürcü ailesi, zor durumda olduklarını anlattı.

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  • Yanan evinin enkazında sağlam kalan eşya aradı
  • Yanan evinin enkazında sağlam kalan eşya aradı
  • Yanan evinin enkazında sağlam kalan eşya aradı
  • Yanan evinin enkazında sağlam kalan eşya aradı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde iki odalı bir evde yaşayan bağırsak kanseri hastası Necmiye Gürcü, seyyar satıcılık yaparak baktığı babası Ali Gürcü (80) ve kız kardeşi Seher Gürcü (35) ile geçen salı günü akraba ziyaretine gitti. Komşularının telefonla ulaştığı Necmiye Gürcü, evlerinde yangın çıktığını öğrendi. Evin bir odasında çıkan yangın, tamamını sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında Gürcü'nün eşyaları ve bin 500 lira parası ile satmak için eve depoladığı terlikler de küle döndü.

SAĞLAM KALANLARI ARADI

Odalar, yangın sonrası tamamen kullanılamaz hale geldi. Necmiye Gürcü, küllerin arasında alevlerden geriye kalan sağlam eşyaları ve ürünlerini aradı. Yangından geriye sadece üzerlerindeki kıyafetlerinin kaldığını anlatan Gürcü, "Bütün anılarımız yok oldu" dedi.  

'YARDIM BEKLİYORUZ'

Babasının yaşlı olduğu ve kendisinin 3’üncü evre kanser hastası olduğunu anlatan Necmiye Gürcü, "Bu şartlarda çadırda kalamayız. Babam yaşlı, ben hastayım böyle devam etmeye çalışırsak babamı kaybederiz. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Lütfen biri sesimizi duysun" dedi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin tedarik ettiği çadırda kalan Gürcü ailesi, mağduriyetlerinin giderilmesi ve başlarını sokacak bir yuva bulabilmek için yetkililerden yardım bekliyor.

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